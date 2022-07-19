KKTC Mersin Başkonsolusu Zalihe Mendeli'den Kıbrıs Barış Harekatı mesajı:

MERSİN (AA) - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Mersin Başkonsolusu Zalihe Mendeli, ülkenin kalkınması, sürdürülebilir bir ekonomik yapıya kavuşabilmesi için canla başla çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Mendeli, Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıl dönümü nedeniyle yayımladığı mesajda, Kıbrıs Türk halkını özgürlüğe, bağımsızlığa, aydınlığa kavuşturan 20 Temmuz Kıbrıs Barış Harekatı'nın 48. yıl dönümünü, harekatın başlangıç noktası olan Mersin'de coşkuyla kutlamaktan büyük mutluluk duyduğunu belirtti.

Bağımsızlık meşalelerinin sonsuza dek yanacağını belirten Mendeli, şunları kaydetti:

"Anavatanımızın desteğiyle ülkemizin kalkınması, sürdürülebilir bir ekonomik yapıya kavuşabilmesi için canla başla çalışmaya devam edeceğiz. Kıbrıs Türk halkı inandığı yolda ilerlerken, ne geçmişte yapılan haksızlıkları, zulümleri unutmakta ne de bugün oynanmaya çalışılan oyunları görmezden gelmektedir. Bugün kendi devletimizin ve şanlı bayraklarımızın çatısı altında huzur ve güven içinde, korkusuzca yaşıyorsak, bunu, hiç tereddüt etmeden, canlarını ortaya koyan aziz şehitlerimize ve gazilerimize borçluyuz. O yüzden bıraktıkları emaneti korumak hepimizin boynunun borcudur."

