KKTC Okçuluk Federasyonundan Türkiye Okçuluk Federasyonuna ziyaret

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Okçuluk Federasyonu yöneticileri, Türkiye Okçuluk Federasyonunu ziyaret etti.

Türkiye Okçuluk Federasyonundan yapılan açıklamada "KKTC Okçuluk Federasyonu Başkanı Serhat Deniz ile Basın ve Sosyal Medya Sorumlusu Sayın Hüseyin Çağan, başkanımız sayın Abdullah Topaloğlu’na nezaket ziyaretinde bulundu." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, federasyonlar arası ilişkiler ve okçuluğun gelişiminin ele alındığı ifade edildi.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz