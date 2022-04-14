YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. KKTC Okçuluk Federasyonundan Türkiye Okçuluk Federasyonuna ziyaret

KKTC Okçuluk Federasyonundan Türkiye Okçuluk Federasyonuna ziyaret

14.04.2022 11:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

KKTC Okçuluk Federasyonundan Türkiye Okçuluk Federasyonuna ziyaret

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Okçuluk Federasyonu yöneticileri, Türkiye Okçuluk Federasyonunu ziyaret etti.

Türkiye Okçuluk Federasyonundan yapılan açıklamada "KKTC Okçuluk Federasyonu Başkanı Serhat Deniz ile Basın ve Sosyal Medya Sorumlusu Sayın Hüseyin Çağan, başkanımız sayın Abdullah Topaloğlu’na nezaket ziyaretinde bulundu." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, federasyonlar arası ilişkiler ve okçuluğun gelişiminin ele alındığı ifade edildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Devlet korumasındaki down sendromlu sporcular, başarı ve azimleriyle örnek oluyorDevlet korumasındaki down sendromlu sporcular, başarı ve azimleriyle örnek oluyor
Tekirdağ'da öğrencisini taciz ettiği öne sürülen öğretmene 6 yıla kadar hapis istemiTekirdağ'da öğrencisini taciz ettiği öne sürülen öğretmene 6 yıla kadar hapis istemi
Kütahya'nın "kaşıkçı köyü"nde mesleğe ilgi azalıyorKütahya'nın "kaşıkçı köyü"nde mesleğe ilgi azalıyor

Ankara Namaz Vakitleri 14 Nisan Perşembe

İmsak
04:37
Sabah
06:06
Öğle
12:54
İkindi
16:35
Akşam
19:32
Yatsı
20:55
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Tuzak kurarken kendisi tuzağa düştü! Oğlunu istismar etmişti

Tuzak kurarken kendisi tuzağa düştü! Oğlunu istismar etmişti

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Spor giyim modasını sevenlere 300 TL altı kombin önerileri

Spor giyim modasını sevenlere 300 TL altı kombin önerileri

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.