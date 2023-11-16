KKTC’nin bağımsızlığının 40’ıncı yılı kutlandı

KKTC’nin 1983’te bağımsızlığını ilan ettiği gün olan ve her yıl ‘KKTC Cumhuriyet Bayramı’ olarak kutlanan 15 Kasım için, Ankara’da bir otelde düzenlenen törene Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’in yanı sıra Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ankara Valisi Vasip Şahin, Savunma Sanayii Başkanlığına Haluk Görgün, Büyük Birlik Partisi Mustafa Destici, KKTC Ankara Büyükelçi İsmet Korukoğlu, eşi Suna Korukoğlu, diplomatik misyon şefleri ve davetliler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda, Hacettepe Üniversitesi Halk Dansları ekibinin Kıbrıs-Türk halk dansları gösterisiyle devam etti.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler yaptığı konuşmada, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 40’ıncı yıl dönümünün haklı gurur ve mutluluğunu yaşadığımız bu özel ve anlamlı günde, sizlerle bir arada bulunmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Bu vesileyle Cumhuriyet Bayramı’mızı en içten duygularımla kutluyor; Sayın Cumhurbaşkanımızın selamlarını iletiyorum. Ayrıca, sizlerin şahsında Kıbrıslı kardeşlerimize de saygılarımı sunuyor, selamlarımı gönderiyorum. Sözlerimin başında vatanı, bayrağı ve istikbali uğrunda şehit olan Mücahit, Mücahide ve Mehmetçiklerimiz ile ebediyete irtihal eden kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle yâd ediyor, hayatta olan kahraman gazilerimize saygı ve şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Kıbrıs sorununun Rumların Kıbrıs Türklerini, 1960’da kurulan Ortaklık Devletinden dışlama, adada birlikte yaşama mutabakatını terk ederek Türkleri sindirme ve haklarını gasp etme girişimlerinin bir sonucu olarak ortaya çıktığını ifade eden Güler, "Maruz kaldıkları bu zorlu süreçte, Kıbrıs Türkü adadaki mevcudiyetini ve kazanılmış haklarını muhafaza etmek için destansı bir mücadele vermiştir. Türkiye, bu haklı mücadelesinde, daima Kıbrıslı kardeşlerinin yanında yer almıştır" diye konuştu.

