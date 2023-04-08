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Klarnet virtüözü Hüsnü Şenlendirici kansere yakalanmıştı! İlk açıklama geldi

08.04.2023 10:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şu sıralar ekranlarda Şarkılar Bizi Söyler programı ile boy gösteren ünlü klarnet virtüözü Hüsnü Şenlendirici'den üzen haber gelmişti. Şenlendirici'nin kansere yakalandığı ortaya çıkmıştı. Bir süredir rahatsızlık yaşayan ünlü klarnetçi Şenlendirici'nin sağlık durumu hakkında ilk açıklama geldi.

Klarnet virtüözü Hüsnü Şenlendirici kansere yakalanmıştı! İlk açıklama geldi

Ünlü klarnet virtüözü Hüsnü Şenlendirici'ye bağırsak kanseri teşhisi konulduğu ve ardından da operasyon geçirdiği iddia edilmişti. 46 yaşındaki Şenlendirici'den konuya ilişkin açıklama geldi. Ünlü isim, sosyal medya hesabından sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

Hüsnü Şenlendirici 1

"BİRKAÇ GÜN DAHA HASTANEDE OLACAĞIM"

Hüsnü Şenlendirici, açıklamasında "Sevgili dostlarım, arkadaşlarım, sevenlerim; geçen hafta yaptırdığım rutin kontroller sonrasında doktorlarımın tavsiyesi ile bir operasyon geçirdim" dedi.

hüsnü şenlendirici

Ünlü isim, sözlerine "Sağlık durumum gayet iyi, kontrol amaçlı birkaç gün daha hastanede olacağım. Geçmiş olsun dilekleriniz için her birinize çok teşekkür ederim. Kısa bir ara sonrasında hem ekranlarda hem de konserlerimde sevenlerim ile buluşacağım" diye devam etti.

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