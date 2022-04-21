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Klasik otomobil yarışları 'Bahar Rallisi'yle Sakarya'da başlıyor

21.04.2022 14:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Klasik otomobil yarışları 'Bahar Rallisi'yle Sakarya'da başlıyor

Sezonun ilk klasik otomobil yarışı Bahar Rallisi, Klasik Otomobil Kulübü tarafından Sakarya'da gerçekleştirilecek.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan (TOSFED) yapılan açıklamaya göre organizasyon, 23-24 Nisan tarihlerinde Sapanca'da düzenlenecek.

Rallide 1940'lı modellerden 1980'li modellere her markadan 90 klasik otomobil, 2 gün boyunca 12 etapta Sapanca yollarında nostalji rüzgarı estirecek.

Bahar Rallisi, 23 Nisan Cumartesi günü saat 11.00'de NG Sapanca Otel'den başlayacak. 24 Nisan Pazar günü ise saat 11.00'de yine aynı noktadan start alacak organizasyon, Sapanca gölü çevresindeki yollarda koşulacak.

Yarış sonunda dereceye giren ekiplere ödülleri, düzenlenecek galada verilecek.

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