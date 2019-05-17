Klasik otomobillerini satışa çıkardı

İnegöl'de yaşayan ve 44 klasik otomobillik koleksiyonu bulunan iş insanı Abdullah Ezim; 1973 model Chevrolet, 1957 model Chevrolet, 1960 model Chevrolet, 1959 model Chevrolet, 1953 model Chevrolet ve 1964 model Ford F100'ünü satışa çıkardı.
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