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Klasik Türk müziği nasıl yazılır? Klasik Türk müziği mi Klasik Türk Müziği mi, TDK’ye göre doğru yazılışı nedir?

Duygun Sarpasan Duygun Sarpasan
29.07.2024 19:27
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Türkçemizi doğru ve güzel kullanabilmemiz için dilimizi var eden sözcüklerin yazım şeklini ve okunuş biçimlerini iyi öğrenmemiz gerekmektedir. Geniş bir sözcük haznesine sahip olan dilimizde birçok farklı kelime bulunmaktadır. Bu kelimelerden biri Klasik Türk müziği sözcüğüdür. Dilimizde yaygın olarak birçok kullanıcı Klasik Türk Müziği kelimesini yazarken imla hatası yapmaktadır. Peki, Klasik Türk müziği nasıl yazılır, TDK’ye göre doğru yazılışı nedir?

Klasik Türk müziği nasıl yazılır? Klasik Türk müziği mi Klasik Türk Müziği mi, TDK’ye göre doğru yazılışı nedir?

Dünya genelinde pop, rock, elektronik, caz, rap gibi birçok farklı müzik çeşidi vardır. Klasik Türk müziği de bu müzik türleri arasında bulunmaktadır. Bu müzik türünün ismi yazılırken genellikle yazım yanlışına rastlanılmaktadır. Kelimelerin yazımı hususunda çelişkiye düşüldüğünde yaygın olarak sözlük sitelerine bakılmaktadır. Sözcüklerin hem yazımı hem söylenişi ile alakalı en güncel bilgileri sunan sözlük sitelerinin başında TDK sözlükleri gelmektedir.

Klasik Türk müziği nasıl yazılır?

Klasik Türk müziği, isminden de anlaşılabileceği üzere bir müzik çeşidi olarak karşımıza çıkmaktadır. Günümüzde insanların birçok farklı müzik türüne karşı ilgisi vardır. Klasik Türk müziği de bu müzik çeşitleri arasında yer alır. Bu müzik türünün isminin yazımında sıklıkla imla hatası görülmektedir. Bu noktada Klasik Türk müziği yazımı konusunda en doğru bilgilere ulaşmak oldukça önemlidir.

Kelimelerin yazımı ile alakalı yaygın olarak Türk Dil Kurumu tarafından meydana getirilen ve sürekli güncellenen TDK sözlükleri öne çıkmaktadır. Bu güncel Türkçe sözlük kılavuzu aracılığı ile kelimelerin nasıl yazıldığını ya da nasıl okunduğunu kolayca öğrenmek mümkündür. Türk kültürüne özgü makamlı bir müzik çeşidi olarak ifade edilen Klasik Türk müziği, Türk sanat müziği olarak da bilinmektedir. Bu bağlamda Klasik Türk müziği TDK’ye göre her zaman “Klasik Türk müziği” şeklinde yazılması gereken bir sözcüktür.

Klasik Türk müziği mi Klasik Türk Müziği mi?

Klasik Türk müziği, günümüzde birçok kişinin severek dinlediği müzik türlerinden biridir. Bu müzik çeşidinin adı birçok kullanıcı tarafından “Klasik Türk Müziği” şeklinde tüm kelimelerin baş harfleri büyük olarak yazılmaktadır. Ancak Türk Dil Kurumunun oluşturduğu güncel Türkçe sözlük sayfasına bakıldığında Klasik Türk müziği içerisinde geçen “müzik” sözcüğü özel bir ismi işaret etmediği için her daim küçük harfle kullanılması gereken bir kelimedir. Bu bilgileri göz önüne aldığımızda bu müzik türü adının doğru kullanımı her zaman “Klasik Türk müziği” şeklinde olmalıdır. “Klasik Türk” kısmı özel bir müzik çeşidini belirttiği için baş harfleri büyük yazılırken devamındaki “müziği” kelimesinin baş harfi küçük kullanılmalıdır. Buna göre Klasik Türk müziği doğru yazılışı şöyle olmalıdır:

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