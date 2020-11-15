Klibiyle gündemde olan İrem Derici koronavirüs oldu

Yaptığı açıklamalarla sıkça adından söz ettiren İrem Derici, iki şarkıdan oluşan maxi single Senin Hastan'ı yayınlamış ve Brezilyalı Diogo Fedrizzi ile cesur pozler vermişti.

Yeni klibinin heyecanını yaşayan İrem Derici yaptırdığı testin sonucunu alınca şoke oldu.

Derici koronavirüs testinin pozitif çıktığını sosyal medyadan duyurdu.

İrem Derici, tat ve koku alma duyusunu kaybedince apar topar hastaneye gitti ve koronavirüs testi yaptırdı. Derici’nin test sonucu pozitif çıkınca, evde karantinaya alındı.

Öte yandan İrem Derici’nin koronavirüsü, Menajerimi Ara adlı dizi setinde kapmış olabileceği öğrenildi.

