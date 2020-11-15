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Klibiyle gündemde olan İrem Derici koronavirüs oldu

15.11.2020 13:55 | Son Güncelleme:
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Klibiyle gündemde olan İrem Derici koronavirüs oldu

İki şarkıdan oluşan maxi single'ı 'Senin Hastan'ı yayınlayan İrem Derici'den kötü haber geldi. İrem Derici koronavirüs testi yaptırdı ve pozitif çıktı.

Yaptığı açıklamalarla sıkça adından söz ettiren İrem Derici, iki şarkıdan oluşan maxi single Senin Hastan'ı yayınlamış ve Brezilyalı Diogo Fedrizzi ile cesur pozler vermişti.

Yeni klibinin heyecanını yaşayan İrem Derici yaptırdığı testin sonucunu alınca şoke oldu.

Ekran Alıntısı

Derici koronavirüs testinin pozitif çıktığını sosyal medyadan duyurdu.

İrem Derici, tat ve koku alma duyusunu kaybedince apar topar hastaneye gitti ve koronavirüs testi yaptırdı. Derici’nin test sonucu pozitif çıkınca, evde karantinaya alındı.

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Öte yandan İrem Derici’nin koronavirüsü, Menajerimi Ara adlı dizi setinde kapmış olabileceği öğrenildi.

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