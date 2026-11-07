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Ünlü oyuncu Yeşim Gül'ün acı günü! Hayat arkadaşı Gökhan Suar hayatını kaybetti

Ünlü oyuncu Yeşim Gül'ün hayat arkadaşı Gökhan Suar'dan acı haber geldi. Entübe edilen Suar, hastanedeki yaşam mücadelesini kaybetti.

Ünlü oyuncu Yeşim Gül'ün acı günü! Hayat arkadaşı Gökhan Suar hayatını kaybetti
Öznur Yaslı İkier

Sevdan Bir Ateş dizisinde canlandırdığı Vuslat karakteriyle tanınan oyuncu Yeşim Gül, hayat arkadaşı Gökhan Suar'dan gelen haberle yıkıldı.

ACI HABERİ GELDİ

Ani bir rahatsızlık sonucu hastaneye kaldırılan ve entübe edildiği öğrenilen Gökhan Suar hayatını kaybetti.

Ünlü oyuncu Yeşim Gül ün acı günü! Hayat arkadaşı Gökhan Suar hayatını kaybetti 1

Üzücü haber sonrası oyuncu Onur Büyüktopçu, sosyal medya hesabından duygu yüklü bir paylaşım yaptı.

TAZİYE PAYLAŞIMI

Ünlü isim, meslektaşı Yeşim Gül ve Gökhan Suar ile birlikte olduğu fotoğrafı ''Canım Yeşim ablam. Bazı insanlar bu dünyadan gider ama bıraktıkları sevgi hiç gitmez. Keşke acını hafifletebilsem. Gökhan'a Allah'tan rahmet sana sabırların en büyüğünü dilerim'' notuyla yayımladı.

Vefat haberinin duyulmasının ardından Yeşim Gül'e sanat camiasındaki dostlarından ve takipçilerinden çok sayıda taziye mesajı geldi.

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Oyuncu Sevdan Bir Ateş dizisi
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