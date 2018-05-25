Klopp: Başarılı olmak bu kulübün DNA'sında var

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İspanya'nın Real Madrid takımı ile İngiliz temsilcisi Liverpool arasında yarın oynanacak final maçı öncesinde iki takımın teknik direktörü basın toplantısı düzenledi. Karşılaşmanın oynanacağı Ukrayna'nın başkenti Kiev'de düzenlenen basın toplantısına, Liverpool'dan teknik direktör Jürgen Klopp ile kaptan Jordan Henderson, Real Madrid'den ise Fransız teknik adam Zinedine Zidane ile kaptan Sergio Ramos katıldı.

Real Madrid'in daha öz güvenli mücadeleye başlayacağına inandığını kaydeden Klopp, "Bu avantajları, maç öncesine kadar devam edecek. Ama karşılaşmanın düdüğü çaldığı zaman her şey yeniden başlayacak. Bu oyunculardan kurulu takımım ile gurur duyuyorum. Buraya kadar gelebilmek için inanılmaz bir mücadele verdiler ve hak ettiler" ifadelerini kullandı.

Zidane'ın kısa sürede Real Madrid'de önemli başarılar elde ettiğini hatırlatan 50 yaşındaki Klopp, "Zidane'ın Real Madrid'de göreve getirilmesinin öncesinde Liverpool'u çalıştırmaya başladım. Ama o, üç sezonda üç kez Şampiyonlar Ligi'ni üst üste kazanabilecek duruma geldi" diye konuştu.