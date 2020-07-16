SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. İngiltere
  4. Klopp kaçan puan rekorunu önemsemiyor

Klopp kaçan puan rekorunu önemsemiyor

İNGİLTERE HABERLERİ  | 16.07.2020 11:27 | Son Güncelleme

Premier Lig ekibi Liverpool'un teknik direktörü Klopp, kaçırdıkları "en fazla puan alarak şampiyon olan takım" unvanını önemsemediğini belirtti.

Klopp kaçan puan rekorunu önemsemiyor

İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool'un teknik direktörü Jürgen Klopp, kaçırdıkları "en fazla puan alarak şampiyon olan takım" unvanını önemsemediğini belirtti.

Liverpool, ligde dün Arsenal'a 2-1 kaybederek 93 puanda kaldı ve Manchester City'nin 2017-2018 sezonunda 100 puana ulaşarak kırdığı rekoru geçme şansını kaybetti.

Karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada konuyu değerlendiren Klopp, "93 puandayız ve çok erken bir şampiyonluk yaşadık. 100 puan veya daha fazlasına ulaşamayacağız diye bundan olumsuz bir sonuç çıkaracak değilim. Futbolcular olağanüstü bir sezon geçirdiler ve kimse bunu onlardan çekip alamaz." ifadelerini kullandı.

Alman teknik adam, ligde Chelsea ve Newcastle United ile oynayacakları son iki maçı kazanarak sezonu 99 puanla tamamlamak istediklerini kaydetti.

(AA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Huawei Watch GT 2 serisi ile zamanı kusursuz yaşayın Huawei Watch GT 2 serisi ile zamanı kusursuz yaşayın
Çağlar Söyüncü sezonu kapattıÇağlar Söyüncü sezonu kapattı
F.Bahçe'nin konuğu SivassporF.Bahçe'nin konuğu Sivasspor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Van'da keşif uçağı düştü: 7 şehit!

Van'da keşif uçağı düştü: 7 şehit!

Siirt'te teröristlerle çatışma: 2 özel harekat polisi şehit

Siirt'te teröristlerle çatışma: 2 özel harekat polisi şehit

Fenerbahçe için inanılmaz iddia...

Fenerbahçe için inanılmaz iddia...

Galatasaray için takımından kaçtı!

Galatasaray için takımından kaçtı!

Güzel golfçü yaptığı paylaşımla yürek hoplattı

Güzel golfçü yaptığı paylaşımla yürek hoplattı

Belhanda'nın yeni talebi 'yok artık' dedirtti!

Belhanda'nın yeni talebi 'yok artık' dedirtti!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Cinsel organı yırtıldı, maçtan sonra diktim

Cinsel organı yırtıldı, maçtan sonra diktim

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Dünya devi, milli yıldız için gözünü kararttı!

Dünya devi, milli yıldız için gözünü kararttı!

Leno en az 1 ay yok

Leno en az 1 ay yok

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Klopp kaçan puan rekorunu önemsemiyor

Klopp rekoru önemsemiyor

ÖZET | Arsenal - Liverpool maç sonucu: 2-1

Arsenal'den şampiyona geçit yok

Chelsea 1-0 Norwich City (Maç Sonucu)

Chelsea 1-0 Norwich City (Maç Sonucu)

Leicester City'de Çağlar Söyüncü sezonu kapattı

Çağlar Söyüncü sezonu kapattı

ÖZET | Manchester United - Southampton maç sonucu: 2-2

Manchester United'a 90+7'de soğuk duş!

Jürgen Klopp veda için tarih verdi: 2024'te Liverpool'dan ayrılacağım

Liverpool'dan ayrılacağı tarihi açıkladı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.