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KO-MEK ile güçlü kadınlar

KOCAELİ HABERLERİ  | 08.03.2020 11:35 | Son Güncelleme

8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde KO-MEK, güçlü kadın kursiyerleriyle hayata meydan okumaya devam ediyor.Meslek eğitiminde kadının bir farkı olmadığını gösteren KO-MEK, kaynakçılık, sıhhi tesisat, havuz suyu operatörlüğü gibi birçok zor meslekte 202 bin kadın kursiyere meslek eğitimi vererek hem hayata hazırladı hem de iş bulmalarını sağladı.KO-MEK, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde kadın kursiyerlerine yönelik seminer düzenleyerek “İslam’a göre ihtiyaç odaklı tüketim ve tasarruf anlayışı” hakkında bilgi verdi.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde KO-MEK, güçlü kadın kursiyerleriyle hayata meydan okumaya devam ediyor.
Meslek eğitiminde kadının bir farkı olmadığını gösteren KO-MEK, kaynakçılık, sıhhi tesisat, havuz suyu operatörlüğü gibi birçok zor meslekte 202 bin kadın kursiyere meslek eğitimi vererek hem hayata hazırladı hem de iş bulmalarını sağladı.
KO-MEK, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde kadın kursiyerlerine yönelik seminer düzenleyerek “İslam’a göre ihtiyaç odaklı tüketim ve tasarruf anlayışı” hakkında bilgi verdi. Leyla Atakan Kültür Merkezi Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen seminere konuşmacı olarak Kocaeli İl Müftülüğü Vaizi Gülsen Sünbül katıldı.
Kadınlara günlük hayatta erkeklere göre daha çok iş düştüğünü ifade eden Sünbül, “Kadın hem ev işlerinde hem çocuk yetiştirmede erkeklere göre daha aktif çalışıyor. Kadın en çok yıpranan taraf. Tasarruf konusunda ne yazık ki birçok yanlışımız var. İndirimler, kampanyalar bizleri savurganlığa itiyor. Kadın evin idarecisi olarak sadece maddiyat anlamında değil sağlığınız, vaktiniz ve sevginizde dahi tasarruflu olmalı” dedi. KO-MEK’in güçlü kadınları ise 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde hemcinslerine seslenmeyi ihmal etmedi. Kadın kursiyerler, “Ne evde oturun, ne de iş stresi yaşayın; bunların çözümü KO-MEK” diyerek tüm kadınları KO-MEK’e çağırdı.

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Kocaeli Namaz Vakitleri 8 Mart Pazar

İmsak
05:52
Sabah
07:16
Öğle
13:16
İkindi
16:30
Akşam
19:06
Yatsı
20:25

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler 8 Mart Pazar

Gebeş Eczanesi
Kandira
Özbay Eczanesi
Golcuk
Burak Eczanesi
Gebze
Temir Eczanesi
Kartepe
Melek Eczanesi
Izmit
Yeni Yaşam Eczanesi
Cayirova
Özman Eczanesi
Izmit
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