Kobe Bryant'ın helikopterine yapılan son uyarı yayınlandı

Kobe Bryant ve kızı Gianna Maria'nın da aralarında olduğu 9 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazası öncesindeki telsiz kaydı kamuoyuyla paylaşıldı. Pilotun yanıt vermediği ikazın ardından yerel saatle 9.45'te radardan kaybolan helikopterin kayıtlı son irtifası 426 metreydi.
Kontrol kulesiyle irtibatı kesilen helikopteri arama çalışması için kazanın gerçekleştiği alana iniş yapan emniyet güçlerinin yoğun sis nedeniyle zorlandıkları da soruşturma dosyasında yer alıyor.
Olay mahallinde yaklaşık bir futbol sahası büyüklüğündeki alanda çalışma yapılıyor. 41 yaşındaki Bryant, 13 yaşındaki kızı Gianna ve 7 kişinin hayatını kaybettiği kaza hakkındaki incelemenin yaklaşık bir hafta sürmesi bekleniyor.
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