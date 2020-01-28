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Kobe Bryant'ın helikopterine yapılan son uyarı yayınlandı

NBA HABERLERİ  | 28.01.2020 13:58 | Son Güncelleme

Kobe Bryant'ın dünyayı yasa boğan ölümünün ardından helikopter kazası hakkında inceleme sürüyor. Kazadan kısa bir süre önce hava kontrol kulesinin helikopter pilotuna yaptığı uyarının kaydı kamuoyuyla paylaşıldı.

Kobe Bryant ve kızı Gianna Maria'nın da aralarında olduğu 9 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazası öncesindeki telsiz kaydı kamuoyuyla paylaşıldı. Pilotun yanıt vermediği ikazın ardından yerel saatle 9.45'te radardan kaybolan helikopterin kayıtlı son irtifası 426 metreydi.

YOĞUN SİS NEDENİYLE ARAMA ÇALIŞMASI YAPILMAKTA ZORLANIYOR

Kontrol kulesiyle irtibatı kesilen helikopteri arama çalışması için kazanın gerçekleştiği alana iniş yapan emniyet güçlerinin yoğun sis nedeniyle zorlandıkları da soruşturma dosyasında yer alıyor.

İNCELEME 1 HAFTA SÜRECEK

Olay mahallinde yaklaşık bir futbol sahası büyüklüğündeki alanda çalışma yapılıyor. 41 yaşındaki Bryant, 13 yaşındaki kızı Gianna ve 7 kişinin hayatını kaybettiği kaza hakkındaki incelemenin yaklaşık bir hafta sürmesi bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
kobe bryant Gianna Maria helikopter kazası

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