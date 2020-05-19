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Kobe Bryant sözleri Survivor Mert'i çılgına çevirdi!

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 19.05.2020 22:03 | Son Güncelleme

Survivor'da yarışmacılardan Mert, takım arkadaşı Yunus Emre'nin helikopterde Kobe Bryant örneği verdiği anları anlatırken çok sinirlendi.

Kobe Bryant sözleri Survivor Mert'i çılgına çevirdi!

NBA ve dünya basketbolunun efsane isimlerinden Kobe Bryant, ocak ayında kızı Gianna Bryant ve 7 kişiyle birlikte geçirdiği helikopter kazasının ardından hayatını kaybetmişti. Daha sonra Kobe Bryant ve eşi Vanessa arasındaki sözleşme ortaya çıkmış ikilinin, aynı hava aracına birlikte binmeme konusunda bir anlaşma yaptıkları ortaya çıkmıştı.

Bryant ailesine yakın kişinin yaptığı açıklamada eşi Vanessa ile birlikte aynı anda helikoptere binmemeye gayret gösterdiğini söylemiş ve ''Bu sayede eşi Vanessa ve kızları Natalia (17), Bianka (3) ve Haziran 2019’da doğan Capri hayatta kaldı.'' demişti.

KOBE BRYANT'I ANLATINCA...

Survivor'ın da son bölümünde kazanılan helikopter ödülü sırasında ilginç anlar yaşandı.Aynı takımda yer alan yarışmacılardan Mert ve Yunus Emre birlikte helikoptere bindi. Emre, Kobe Bryant ile ilgili anıları anlatınca Mert buna bir hayli sinirlendi.

"ÇOK FENA YAPACAĞIM"

Yükseklik korkusu olan ve uçağa bindiğinde korktuğunu ifade eden Mert, "Helikoptere de ilk kez biniyorum. Bu Emre var ya Emre. Çok fena yapacağım" diyerek helikopterde yaşanan diyaloğu aktardı

"AĞABEY KOBE ÖLDÜ HATIRLIYOR MUSUN?"

Mert, Emre'nin kendisine, "Ağabey Kobe Bryant öldü falan hatırlıyor musun." dediğini açıkladı. Survivor Mert'in espriyle karışık sözleri şöyle oldu; "Fenalık geldi, inşallah bir an evvel ineriz dedim. Yükseklik korkusu var. Uçağa bindiğimde korkuyorum, Emre sus seni atarım buradan aşağı dedim. Çok gergindi benim için." dedi.

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