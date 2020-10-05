Kobra Murat kimdir? Kobra Murat kaç yaşında, nereli? İşte Kobra Murat şarkıları

Sabahların en çok takip edilen programlarından olan Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programının 6 Ekim Salı günü konuğu olan ve Roman şovlarıyla tanınan Kobra Murat izleyiciler tarafından merak edilmeye başlandı. Peki, Kobra Murat kaç yaşında? Kobra Murat nereli? İşte Kobra Murat roman havası şovu ve hayatı ile ilgili tüm merak edilenler...

KOBRA MURAT KİMDİR?

Uzun yıllardır Roman havasında sergilediği performanslarla bilinen Kobra Murat gerçek adı merak edilen ünlü isimler arasında yer alıyor. Gerçek adı Murat Divandiler olan ünlü isim, Roman düğünlerinin aranan modacısı olması ve muhteşem performanslar sergilediği şarkıcılığı ile biliniyor. Çok genç yaşta evlendiği ve üç çocuğu olan bilinen şarkıcı, Romanların Prensi olarak da tanınıyor.

Yıllardır televizyon izleyicilerin ekranlarda görmeye alışkın olduğu Kobra Murat, beş yıl önce geçirdiği ameliyat sonrasında 58 kilo verdi ve bugün eskisinden çok farklı bir görünüme sahip. Ataları gibi kendisi de Balatlı olan şarkıcının Kobra Modaevi adlı bir modaevi bulunuyor. Ekranların sevilen isimlerinden olan ve çok sayıda programda yer alan şarkıcının İşte Kobra İşte Roman Show adlı bir albümü bulunuyor.