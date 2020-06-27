Koç Burcu Temmuz 2020 aylık burç yorumu (21 Mart - 20 Nisan)

Bu ay içerisinde alacağınız kararlarda, gideceğiniz yerlerde etkili olan burç yorumlarımızı aylık olarak yorumlamaya devam ediyoruz. Her aya başlarken aylık burç yorumlarını merak eden mynet okuyucularına özel 2020 Temmuz ayı koç burcu yorumumuzu hazırladık.. 21 Mart ve 20 Nisan tarihleri arasında doğan koç burçlarını bu ay neler bekleyecek? Koç burcunu 2020 Temmuz ayında aşk, sağlık ve kariyeri nasıl olacak? İşte Koç Burcu Temmuz 2020 aylık burç yorumu...
Bu ay karar alırken enine boyuna düşünerek dikkat ederek alın. Özellikle iş ve evinizle ilgili alacağınız kararlarda titiz davranmalısınız. Bu ay ruhsal bir yolcuğa başlayabilir, ilahi anlamda kendinizi geliştirmek isteyebilirsiniz. Koç burçları temmuz ayında işle ilgili mükemmel kararlar alacaklar. Bu karar çevrenizin takdirini özellikle ailenizin saygısını kazanmanızı sağlayacak önemli bir karar olacak.
Sosyal ilişkilerinizde yine popüler olduğunuz Temmuz ayında, iş arkadaşlarınız ya da meslektaşlarınızın kıskançlıkları ile karşılaşmanız olası. Ama tüm bunlara karşı lider ruhlu bir insan olduğunuz için tereddüt etmeden akıllıca hareket edecek ve güzel sonuçlar alacaksınız.
Koç burçları bu ay çok güçlü bir karakter olduğunu herkese gösterecek, prestijini artıracak, özellikle kariyerinde harika sonuçlar alacak. Merhametli yanınız bu ay başınıza bela olabilir. Hak etmeyecek insanlara merhametli yaklaşmanız yüzünden bazı kayıplar yaşayabilirsiniz. Çok dikkatli olmalısınız.
Güzel bir ay geçirirken bir anda mutluluğunuzu bozmaya çalışan kişiler, kıskanç meslektaşlar ya da eski düşmanlarınızın sizi üzme çabaları ile karşı karşıya kalabilirsiniz. Bekar koçların bu ay karşılarına eskiyi unutturacak, hayal kırıklıklarını aklından çıkarmasını sağlayacak beraberlikler çıkabilir.
Bu ay koç burçları sağlık durumlarında bir sorun olmamasına rağmen estetik operasyon yaptırmak isteyebilirler. Bu ay bu estetik operasyonla beklediğiniz sonucu almayabilirsiniz. Bu dönem sağlıkla ilgili kararlar almamanızı öneririz. Tıbbi operasyon düşüncelerinizi birkaç ay sonraya saklamanız ve ertelemeniz sizin faydanıza olacaktır.
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