Koç Ergin Ataman'dan Sırbistan maçı öncesi zehir zemberek sözler! 12 Dev adam galibiyet peşinde

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA Dünya Kupası Elemeleri'nde kritik Sırbistan deplasmanında galibiyet arayacak. Kadro belli oldu, gözler Tarık Biberovic'te.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur C Grubu'ndaki üçüncü maçında bugün Sırbistan ile karşı karşıya gelecek. Aleksandar Nikolic Spor Salonu'nda oynanacak mücadele TSİ 21.00'de başlayacak ve basketbolseverler tarafından heyecanla takip edilecek. Grupta oynadığı ilk iki maçı kazanan ve averajla liderlik koltuğunda oturan Ay-Yıldızlı ekip, bu zorlu deplasmanda da galip gelerek zirvede tek başına kalmak istiyor. Sırbistan ise elemelerde İsviçre'yi mağlup ederek iyi bir başlangıç yapmıştı. Beşiktaş GAİN'de görev yapan Dusan Alimpijevic'in başantrenörlüğünü yaptığı Sırbistan, kendi sahasında galip gelerek gruptaki iddiasını sürdürmek amacında.

"YILLARDIR KAPRİS KAPRİS..."

Milli Takım koçu Ergin Ataman: "EuroLeague ve FIBA yönetiminin yıllardır kaprisleri sonucu saçma sapan statüde maçlar oynanıyor! Oyuncular riske ediliyor. Cedi Osman dün akşam maça çıktı ve geldi. Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes'te bir gün önce maç oynayan oyuncularımız var. Bizim oyuncularımız Türk formasına gönülden bağlı olduğu için koşa koşa geldiler. Umarım istediğimizi alırız.

Bosna Hersek ve İsviçre'yi yenerek Dünya Kupası Elemeleri'ne başladık. En ciddi rakip Sırbistan, buradaki maç çok sert geçecek. Sırplar da en önemli maç olarak bizi bekliyor. Oyuncularımıza güveniyoruz. Kulüplerin gösterdiği iyi niyetle, NBA oyuncuları hariç toplandık. Sadece tam kadro bir idman yapabildik. Cedi Osman da dün gece benimle birlikte geldi.

Takımın sistemi ve oyun anlayışı belli. Sert maç olacak, hazır olmalıyız. Bizim kadromuzun şu an daha iyi olduğunu düşünüyorum. Dikkatli olursak, galibiyet alabiliriz. Sonuç ne olursa olsun, pazartesi İstanbul'da Sırbistan maçı var. O maça hazırlanacağız."

CEDİ OSMAN'DAN TARIK BIBEROVIC AÇIKLAMASI!

Cedi Osman: "Sırbistan'a kazanmaya geldik. Onlarda birçok EuroLeague oyuncusu yok. Ama biz biraz daha tam kadroya yakın gibiyiz. Bu bir avantaj ama sonuçta kazanmak için sahaya çıkıp, iyi bir oyun sergilemeliyiz.

Tarık Biberovic son dönemde çok yüksek performans sergiliyor. Yüksek ihtimalle Ergin abiler, devşirme hakkımızı Tarık'tan yana kullandılar. Malachi Flynn da çok üst düzey oyuncu. Tarık özellikle Milli Takım için çok iyi işler çıkardı. İlk kez ben de Tarık ile birlikte oynayacağım ve heyecanlıyım."

İLK 2 MAÇIMIZI KAZANDIK!

Milli Takımımız, bu önemli karşılaşma öncesinde 1060. maçına çıkacak. Daha önce Bosna Hersek'i 93-71 ve İsviçre'yi 85-60 mağlup etmeyi başaran 12 Dev Adam, Sırbistan deplasmanında da aynı performansı sergilemek için sahaya çıkacak. Karşılaşmanın zorlu geçmesi beklenirken, millilerimizin tecrübeli oyuncularının yanı sıra genç yeteneklerinin de performansı büyük önem taşıyacak.

Koç Ergin Ataman'ın Sırbistan maçı için belirlediği 12 kişilik kadro da belli oldu. Ataman, devşirme oyuncu tercihini bu kez Malachi Flynn yerine Tarık Biberovic'ten yana kullandı. Biberovic'in performansı, takımımızın hücum gücüne önemli katkı sağlayabilir. Kadroda yer alan diğer isimler ise takımın tecrübeli ve yetenekli oyuncularından oluşuyor. Takımın savunma ve hücum dengesi, bu zorlu deplasmanda alınacak sonuç için belirleyici olacak.

A MİLLİ TAKIM'IN KADROSU

12 Dev Adam’ın maç kadrosu şu şekilde:

Ercan Osmani, Erkan Yılmaz, Şehmus Hazer (Anadolu Efes), Furkan Haltalı, Malachi Flynn (Bahçeşehir Koleji), Yiğit Arslan, Berk İbrahim Uğurlu, Sertaç Şanlı (Beşiktaş GAİN), Onuralp Bitim, Metecan Birsen, Tarık Biberovic (Fenerbahçe Beko), Can Korkmaz (Galatasaray MCT Technic), Yiğit Onan (Glint Manisa Basket), Furkan Korkmaz, Yiğitcan Saybir (TOFAŞ), İsmail Cem Ulusoy (Trabzonspor), Cedi Osman, Ömer Faruk Yurtseven (Panathinaikos)

SIRBSİTAN-TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki Aleksandar Nikolic Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 21.00'de başlayacak.

FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'ndeki Sırbistan-Türkiye maçı TRT 1'den canlı yayınlanacak.

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın Sırbistan deplasmanındaki performansı, 2027 Dünya Kupası Elemeleri'ndeki yol haritasını büyük ölçüde etkileyecek. Galibiyet, takımımızın moralini yükseltirken, gruptaki liderlik pozisyonunu da perçinleyecek. Ancak mağlubiyet halinde, gruptaki rekabetin daha da kızışması ve sonraki maçların önemi artacak. Bu nedenle, 12 Dev Adam'ın Sırbistan karşısında sergileyeceği mücadele, Türk basketbolseverler tarafından büyük bir merakla bekleniyor.