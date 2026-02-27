SPOR

Arda Turan'dan şok talep! Türkiye sözleri gündem oldu: "Umarım UEFA buna izin verir"

Teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı Shakhtar Donetsk, ligdeki liderliğini koruduğu haftada sahasında oynadığı Vres-Rivne'yi tek golle geçerek hanesine kritik bir 3 puan daha yazdırdı. Maç sonunda Arda Turan'ın konuşmaları gündem oldu.

Burak Kavuncu

Shakhtar Donetsk, Ukrayna Premier Ligi’nde Vres-Rivne'ye karşı önemli bir sınavdan galibiyetle ayrıldı. Ligde lider konumda bulunan Donetsk temsilcisi, sahasında oynadığı mücadelede rakibini tek golle mağlup etti.

TEK GOL BONDAR'DAN GELDİ!

Mücadelenin tek sayısı 81. dakikada geldi. Shakhtar’da V.Bondar düzgün bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu ve skor avantajını takıma getirdi. Bu gol aynı zamanda maçın skorunu da tayin etti.

Alınan bu sonuçla Shakhtar Donetsk puanını daha da yükseltti ve liderliğini sürdürdü. Rakip ekip ise sahadan yenilgiyle ayrılmasına rağmen mücadeleci oyunuyla ilerleyen haftalar için umut verdi.

ARDA TURAN'DAN MAÇ SONU MESAJ!

Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan: "UEFA Konferans Ligi'nde Lech Poznan'a karşı ev sahibi olduğumuz rövanş maçını Türkiye'de oynamak istiyorum. Umarım UEFA buna izin verir."

