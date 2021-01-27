Koç Holding CEO'su Çakıroğlu, Davos Zirvesi'nde konuştu:

İSTANBUL (AA) - Koç Holding Üst Yöneticisi (CEO) Levent Çakıroğlu, önümüzdeki dönemde yeşil dönüşümün sürdürülebilir değer zincirleri açısından çok önemli olacağını belirterek, "Koç Topluluğu olarak bu konuyu en öncelikli gündem başlıklarımızdan biri olarak görüyoruz." ifadesini kullandı.

Koç Holding'den yapılan açıklamaya göre, Çakıroğlu, salgın sebebiyle bu yıl dijital platformda gerçekleştirilen ve 70'ten fazla ülkeden 1.500 lideri bir araya getiren Davos Zirvesi'nde konuştu.

Çakıroğlu, zirvenin ikinci gününde düzenlenen "Bağlantılı ve Sürdürülebilir Değer Zincirleri Tasarlama" başlıklı panelde görüşlerini paylaştı. Malezyalı yayın kuruluşu Astro Awani'nin Genel Yayın Yönetmeni Kamarul Bahrin Haron'un moderatörlüğünü üstlendiği panele, Çakıroğlu'nun yanı sıra Bain&Company Yönetim Kurulu Başkanı Orit Gadiesh, Welspun India CEO'su Dipali Goenka ve Lenzing Group CEO'su Stefan Doboczky de katıldı.

Çakıroğlu, paneldeki konuşmasında, önümüzdeki dönemde yeşil dönüşümün sürdürülebilir değer zincirleri açısından çok önemli olacağını vurgulayarak, "Koç Topluluğu olarak bu konuyu en öncelikli gündem başlıklarımızdan biri olarak görüyoruz. Avrupa Komisyonu'nun Yeşil Mutabakat süreci başta olmak üzere, hükümetlerin bu konudaki politikalarının değer zincirlerinde gerekli değişiklikleri hızlandıracağını düşünüyorum. İşlerimizin sürdürülebilirliği açısından bu dönüşüm şart. Önümüzde yeşil girişimlere dayalı bir iş modeli yaratma fırsatı var." ifadelerini kullandı.