Koç Holding "Office Free" ile uzaktan çalışmaya yeni bir boyut kazandırdı

İSTANBUL (AA) - Koç Holding, kişiselleştirilmiş hibrit çalışma deneyimi ve birçok farklı ofisten çalışma olanağı sunan Office Free projesini devreye aldı.

Koç Holding'den yapılan açıklamaya göre, Forbes tarafından son 5 yıldır üst üste “Türkiye'nin En İyi İşvereni” seçilen ve 2021 yılında “Dünyanın En İyi İşverenleri” listesinde ilk 200 şirket arasına girme başarısı gösteren Koç Holding, çalışanlara yönelik yenilikçi bir uygulamayı daha hayata geçirdi.

Koç Topluluğu çalışanlarının istedikleri gün, istedikleri yerden çalışabilmelerine olanak sağlayan Office Free aynı zamanda, İstanbul’dan Ankara’ya, Eskişehir’den Bursa’ya, Antalya’dan İzmir’e Türkiye’nin dört bir yanındaki 40’tan fazla Koç şirketinin ofislerini topluluk çalışanlarının kullanımına açıyor.

Office Free ile birlikte, hem bilgisayar hem de mobil uygulama üzerinden erişim sağlanan bir rezervasyon platformu da hayata geçirildi. Böylece çalışanlara günlük, haftalık veya aylık iş programı oluşturma imkanı sağlanıyor

Uygulama, Koç Topluluğu çalışanlarına kendi çalışma ortamlarını seçme ve kişiselleştirme imkanı da sağlıyor. Çalışanlar, işlerinin gerekliliklerine göre tercihine göre evden, kafeden, kendi ofislerinden veya isterlerse farklı bir Koç şirketinin ofisinden çalışabiliyorlar. Bu tercihlerini herhangi bir yönetici onay mekanizması olmadan kolayca organize edebiliyor.

- Çalışanlar istedikleri ofisten masa ve donanım tercihlerine kadar kişiselleştirebiliyor

Office Free uygulamasıyla birlikte çalışanlar, işlerinin gerekliliklerine göre uzaktan çalışacakları günleri kendileri belirlerken, uygun roller 5 güne kadar uzaktan çalışabiliyor.

Ofisten çalışmak istedikleri günlerde, toplu taşımaya yakın ya da otoparkı olan, spor salonlu ofislerden, manzaralı masa, cam kenarı masa, çift monitörlü masa gibi en detay ihtiyaçlarına kadar seçim yaparak çalışacakları ofise karar verebiliyorlar.

Toplamda 25’ten fazla şirketin farklı noktalarında 45 adet Office Free çalışma alanı bulunurken, bu sayının yurt dışındaki ofisleri de kapsayacak şekilde 100’ün üzerine çıkarılması hedefleniyor.

Çalışanlar, Office Free platformu üzerinden aynı ekipte çalıştıkları arkadaşlarının çalışma planlarını görüntüleyebiliyor ve onlarla birlikte çalışmak, sosyalleşmek istediklerinde buna göre rezervasyon yapabiliyor.

Uygulama kapsamında çalışanlara günlük öğle yemeği desteği ile aylık internet paketi de sağlanıyor. Gelecek dönemde, Office Free platformu üzerinden servis, iş yeri hekimi, spor salonu, kuaför, otopark ve toplantı odası rezervasyonu gibi yeni özelliklerin de devreye alınması hedefleniyor.

- “Dijitalleşmede attığımız adımlar adaptasyon hızımızı önemli ölçüde artırdı"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Koç Holding İnsan Kaynakları ve Endüstri İlişkileri Başkanı Özgür Burak Akkol, Koç Topluluğu olarak çalışma arkadaşlarının ihtiyaçlarını ve beklentilerini anlamak; bu ihtiyaçlara yönelik yenilikçi çözümler sunmak için birçok alanda çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

Uzaktan çalışmayı farklı şirketlerinde uzun yıllardır deneyimlediklerini belirten Akkol, şöyle devam etti:

"Bu alandaki pratiklerimiz sayesinde, pandeminin en başında çalışma arkadaşlarımızı hızlıca uzaktan çalışmaya yönlendirdik. Dijitalleşmede attığımız adımlar, teknoloji ve inovasyon yatırımlarımız ve çevik çalışma modelini son birkaç yıldır aktif bir şekilde uygulamamız, bu alandaki adaptasyon hızımızı önemli ölçüde artırdı. Uzaktan çalışma deneyimini en üst seviyeye taşıyacak projeler geliştirmeyi de sürekli odağımızda tutuyoruz."

Akkol, Office Free ile çalışanların işlerinin gerekliliklerine göre uzaktan çalışacakları günleri kendilerinin belirlediğini belirterek, "Office Free ile çalışma arkadaşlarımıza uzaktan çalışma tercihlerini yapabilme özgürlüğünün yanı sıra, istedikleri herhangi bir şirket ofisinde çalışma imkânı da sağlayarak, alışılagelmiş hibrit çalışma modelinin ötesinde bir deneyim sunuyoruz. Halihazırda 45 noktada ortak çalışma alanları oluşturduk. Bu sayıyı yurt dışı ofislerimizle birlikte 100’e çıkarmayı hedefliyoruz. Sadece Koç Topluluğu Spor Kulübü yerleşkemizde 3 adet Office Free alanımız var, bu lokasyona 2 ofis daha ekleyeceğiz." açıklamasında bulundu.

- "Arkadaşlarımıza ihtiyaç duydukları çalışma deneyimini sunuyoruz"

Özgür Burak Akkol, Projeyi hayata geçirmeden önce yaptıkları araştırmalardan da çarpıcı sonuçlar elde ettiklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Uzaktan çalışmayı deneyimleyen çalışma arkadaşlarımıza ve yöneticilerimize sorduğumuzda, çalışma verimliliği, motivasyon ve deneyim açısından iş yerinde çalışmaya kıyasla yüzde 80’in üzerinde bir memnuniyet söz konusu. Bununla birlikte, araştırmalara göre 2000'den sonra doğanların uzaktan çalışma isteği yüzde 80’in üzerinde. Bu istek bizim için son derece önemli çünkü Koç Topluluğu’ndaki 105 binin üzerindeki çalışma arkadaşlarımızın yaş ortalaması 36, Y ve Z jenerasyonu çalışan oranımız ise yüzde 74. Biz de tüm bu beklenti ve içgörüler doğrultusunda, Future of Work vizyonumuzu destekleyen bu proje ile yüzde 70’inden fazlası genç kuşaktan oluşan çalışma arkadaşlarımıza ihtiyaç duydukları çalışma deneyimini sunuyoruz."

