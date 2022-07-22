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Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi İpek Kıraç'tan eşitlik seferberliğinde kararlılık mesajı

22.07.2022 17:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi İpek Kıraç: - "Somut ve kapsamlı taahhütlerimizi hayata geçirme motivasyonumuzu bir an olsun kaybetmemeliyiz. İşe alım uygulamalarımızı ve rakamlarımızı yakından takip etmek zorundayız"

İSTANBUL (AA) - Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi İpek Kıraç, "Daha eşit, daha kalkınmış ve daha refah bir gelecek için toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizliklerle mücadelemizi kararlılıkla sürdürmek dışında bir seçeneğimiz yok." ifadelerini kullandı.

Koç Holding açıklamasına göre, Koç Holding’in Birleşmiş Milletler Kadın Birimi Nesiller Boyu Eşitlik Forumu’ndaki küresel liderliği doğrultusunda, Koç Topluluğu şirketlerinden Arçelik, Aygaz, Ford Otosan, Koçfinans, Tofaş, Tüpraş, TürkTraktör ve Yapı Kredi, kadın ve kız çocuklarına yönelik fırsat eşitliğinin sağlanması yönünde önümüzdeki beş yılı kapsayan taahhütlerini mart ayında açıklamıştı.

8 Koç Topluluğu şirketi, teknoloji ve inovasyonda toplumsal dönüşümü hızlandıracak ve bu alanda çalışan kadın sayısını artıracak pek çok çalışmayı mart ayından bu yana peş peşe devreye almaya başladı. Taahhüt veren topluluk şirketlerinin üst düzey yöneticileri ve proje ekipleri, Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi İpek Kıraç’ın ev sahipliğinde, Koç Topluluğu Spor Kulübü’nde sinerji ve iletişimi daha da artırmak üzere buluştu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İpek Kıraç, 'geleceğin meslekleri' dendiğinde bu mesleklerin çoğunun teknoloji ve inovasyon alanında olduğunu belirterek, teknoloji ve inovasyon pozisyonlarındaki kadın çalışan ve yönetici oranlarını arttırmaya yönelik Koç Topluluğu'nun üstlendiği öncü rolün çok önemli ve değerli olduğunun altını çizdi.

Kıraç, "Somut ve kapsamlı taahhütlerimizi hayata geçirme motivasyonumuzu bir an olsun kaybetmemeliyiz. İşe alım uygulamalarımızı ve rakamlarımızı yakından takip etmek zorundayız." değerlendirmesinde bulundu.

Yaratacakları değişim ile hem Türkiye’de hem de küresel ölçekte önemli bir rol model hayata geçireceklerine ve örnek gösterileceklerine inandıklarını aktaran Kıraç, şunları aktardı:

"Bu süreç beni çok heyecanlandırıyor ve yaratmak istediğimiz değişimi ancak güçlerimizi birleştirdiğimizde sağlayabileceğimize yürekten inanıyorum. Daha eşit, daha kalkınmış ve daha refah bir gelecek için toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizliklerle mücadelemizi kararlılıkla sürdürmek dışında bir seçeneğimiz yok. Ben yanınızdayım ve destekçinizim."

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