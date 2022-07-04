Koç Topluluğu, yeni şirketi WAT Mobilite ile elektrikli araç şarj ağı işletmeciliğine başlıyor

İSTANBUL (AA) - Koç Topluluğu şirketlerinden WAT Mobilite, elektrikli araç şarj ağı işletmeciliği alanında faaliyet gösterecek.

Koç Topluluğu'ndan yapılan açıklamaya göre, Şubat 2022'de kurulan ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun Şarj Ağı İşletmeciliği Yönetmeliği kapsamında Şarj Ağı İşletmecisi olmak üzere lisansını alan WAT Mobilite, elektrikli araç şarj istasyonları ve servisleri ile sürücülerin hayatını kolaylaştırmaya hazırlanıyor. WAT Mobilite, Koç Holding Nakkaştepe Kampüsü’nde de elektrikli araç şarj istasyonunu devreye aldı.

- "WAT Mobilite'nin Koç Holding Nakkaştepe kampüsüne elektrikli araç şarj istasyonu kurmasından büyük mutluluk duyduk"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Koç Holding Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı Fatih Kemal Ebiçlioğlu, Koç Holding olarak iklim kriziyle mücadele yolunda ve 2050 yılında karbon nötr olma hedefleri kapsamında, iş modellerini, ürünlerini ve hizmetlerini kararlılıkla dönüştürmeye devam ettiklerini bildirdi.

Topluluk şirketlerinden WAT'ın bu anlayışa paralel olarak elektrifikasyon alanını kendisine bir hedef olarak seçtiğini vurgulayan Ebiçlioğlu, şunları kaydetti:

"Şirketimiz; elektrikli araç şarj istasyonları ürün ailesinin tasarlanması, üretilmesi ve hem ülkemizde hem de yurt dışında hizmete sunulması konusunda belirlenen hedeflere yönelik çalışacak. Binek araçlardan otobüslere, hafif ticari araçlardan uzun yol yük taşıma araçlarına kadar geniş kapsamda ihtiyaca hizmet edecek. Kalite ve güvenilirlik gereksinimlerinin yüksek olduğu bu cihazları ülkemizdeki kullanım koşullarına uygun olarak tasarlayıp üretmeyi hedefliyoruz. Buradan hareketle elektrikli araç şarj ağı işletmeciliği alanında da stratejik bir adım attık ve teknoloji ile operasyon yatırımlarımızı yönetecek WAT Mobilite şirketimizi şubat ayında kurduk. Elektrikli araçların ülkemizdeki yaygınlaşmasına Koç Topluluğu'nun bu sayede önemli katkı sağlayacağına inanıyoruz. WAT, Opet, Otokoç Otomotiv ve Entek Elektrik'in ortaklığıyla kendi alanlarında lider 4 topluluk şirketimizin sinerjisi ile yola çıkan WAT Mobilite'nin Koç Holding Nakkaştepe kampüsüne de elektrikli araç şarj istasyonu kurmasından büyük mutluluk duyduk."

- "WAT Mobilite şirketimiz ile elektrikli araç şarj ağı işletmeciliği alanına giriş yapmaktan büyük heyecan duyuyoruz"

WAT Genel Müdürü Oğuzhan Öztürk de küresel düzeydeki elektrifikasyon dönüşümünün Türkiye sanayisinin lokomotiflerinden olan otomotiv endüstrisine yönelik riskleri ve fırsatları beraberinde getirdiğini belirterek, "WAT olarak deneyimli AR-GE gücümüz, teknolojilerimiz ve üretim altyapımız ile elektrifikasyonun en önemli bileşenlerinden enerji verimli elektrik motorları, elektronik kontrol sistemleri, akıllı kontrol algoritmaları, filo yönetim yazılımları ve yapay zeka uygulamaları geliştirmek ve pazara sunmak üzere adımlar attık." ifadelerini kullandı.

Öztürk, Türkiye'nin elektrikli araç dönüşümündeki hedeflerinin halk tarafından heyecan ile takip edildiğinin aktararak, "Bu hedeflere ulaşılması için elektrikli araç şarj cihazlarının ülkemizde yerli olarak tasarlanmasını ve üretilmesini kritik görüyoruz. Ülkemizin mühendislik birikimine, üretim altyapısına ve lojistik yönetimi kapasitesine çok güveniyoruz. Güç elektroniği ve yazılım temelli elektrikli araç şarj teknolojileri konusunda global ölçekte etki yaratmayı hedefliyoruz. 2022 yılı sonu itibarıyla WAT fabrikamızda üretimine başlayacağımız şarj cihazlarının, 2023 yılı itibariyle yerlileştirme çalışmalarını hızlandıracak ve geleceğe damga vuracak teknolojileri ülkemize kazandırmak için var gücümüzle çalışacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Elektrikli araç şarj ağı işletmeciliği alanına da WAT Mobilite şirketi ile giriş yapmaktan büyük heyecan duyduklarını belirten Öztürk, "Elektrikli araçlar için kritik öneme sahip şarj istasyonları konusunda Türkiye çapında hızlı bir yaygınlaşma hedefimiz var. Bu konuda Koç Topluluğu şirketlerinin kendi lokasyonları ile Türkiye geneline yayılan güçlü bayi ve servis altyapısı en büyük itici gücümüz olacak. Bu yaygınlaşmayı kendi gücümüz ve bayilerimiz ile birlikte hayata geçireceğimiz yatırımlarla sağlayacağız. WAT Mobilite olarak elektrikli araç şarj ağının yanında katma değerli servisler ile de müşterilerimiz ve iş ortaklarımıza dijital dünyanın fırsatlarını sunmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

