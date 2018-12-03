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Koca bataklığı gizli bir vahaya dönüştürdü

Betül Kurucu Betül Kurucu
YAŞAM  | 03.12.2018 10:19 | Son Güncelleme

71 yaşındaki İngiliz Sally Berry, gezgin olarak geçirdiği hayatını sakatlığı sonrası değiştirmek durumunda kaldı. Durağan yaşam tarzına alışkın olmayan Sally Berry'nin bu değişime ayak uydurmasını sağlayan en büyük uğraş ise oğlundan geldi. Annesinin bambaşka bir hayata adım atması sağlayan genç adam, çözümü bakımsız bir ev almakta buldu.

Annesinin evin bataklığa dönmüş bahçesi ile ayrı ilgileneceğinden emin olan genç adam, annesinin bahçeyi bulunmaz bir yer haline dönüştüreceğinden emindi. Annesine teslim ettiği ev 7 yıl sonra bakın nasıl bir hale geldi...

7 yılda cennete çevirdi!

İngiltere'nin Manchester şehrinde yaşayan Sally Berry isimli 71 yaşındaki kadın 7 yılını terk edilmiş bir bataklığı gizli bir cennete çevirmek için geçirdi. Gezgin olarak sürdürdüğü hayatı Laos'taki 3 haftalık seyahati sırasında dizinden sakatlanınca değişti.
Sally Berry'nin bu dönemde uğraş edinmesini isteyen oğlu, Berry için bakımsız bir ev satın aldı. 8 bin 200 metrekarelik arka bahçesi yabani otlarla kaplı olan bir bataklık halindeki bahçe yıllar sonra gizli bir vahaya dönüştü.
Üç çocuk ve altı torun sahibi olan Berry, 7 yıl boyunca tek başına çalışarak elma bahçelerinin, kuğuların,şelalelerin, küçük patikaların ve sayısız çiçeğin yer aldığı gizli bir cennet yarattı.
Berry’nin bakımsız bir bataklıktan böylesi bir bahçe yaratmasını sağlayan bahçecilik ve doğa sevgisinin arkasında ise hüzünlü bir hikaye yatıyor.
Londra’da yaşayan Berry, İkinci Dünya Savaşı sırasında şehrin Almanya tarafından bombalanmasının yol açacağı sivil ölümlerinin korkusuyla Cornwall’a gönderildi.
Şehirlerini terk etmek zorunda kalan 1 milyon 5 yüz bin kişiden biri olarak kırsalda doğanın içinde yetişmesinin açık alanlara ve bahçeciliğe olan ilgisinin nedeni olarak gören Berry, 'Kimsenin istemediği bu alanla uğraşmak ve tasarımını yapmak çok eğlenceliydi. Büyük bir mücadeleydi fakat her anından zevk aldım.' diye konuştu.
Gizli Bahçe olarak adlandırılmaya başlanan alan, kanser yardım kuruluşlarına bağış toplanabilmesi için Pazar günleri ziyarete açık olacak.
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Anahtar Kelimeler:
bahçe ingiltere

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