"Koca kafa" lakaplı sempatik Arda Turan imajını ortadan kaldıran skandal olayların listesi: Saymakla bitmiyor!

Arda maalesef yaptığı hatalar yüzünden sempatik imajını kaybetmişti. Bu durumun farkında olacak ki geçtiğimiz günlerde Twitter'da bir kullanıcın yazdığı "Ben Arda Turan, 11 Haziran 2008 Türkiye'nin en sevilen çocuğuydum. Ve muhtemelen 10 yıl sonra en çok nefret edilen adamı ben olacağım" tweetini beğendi. Futbolcuyu, küçükler abileri, büyükler ise oğulları olarak görüyordu. Belki de şu anki antipatinin sebebi o dönemdeki yoğun sevgiydi, bilinmez.

21 NİSAN 2010'DA MEDYAYA YANSIYAN İLK KAVGASINI YAŞADI

Bursaspor ile oynanacak lig maçının hazırlıkları devam ediyordu. İdmanda o dönem takım kaptanlığını üstlenen Arda Turan ile Caner Erkin arasında tartışma yaşandı. Arda arkadaşının suratına yumruk atarak dudağını patlattı. Olay dönemin Galatasaray teknik direktörü Rijkaard’ın araya girmesi ile tatlıya bağlandı.

FENERBAHÇE DERBİSİNDE SEMİH ŞENTÜRK'E YUMRUK ATTI

12 Nisan 2009’da 4 kırmızı kartın çıktığı ve golsüz tamamlanan olaylı Galatasaray – Fenerbahçe derbisinde rakip takım oyuncusu Semih Şentürk’e yumruk attı.

MİLLİ TAKIM UÇAĞINDA GAZETECİYE SALDIRDI

Makedonya – Türkiye maçından sonra Milli Takım uçağında gazeteci Bilal Meşe’ye saldırdı. Euro 2016 zamanında çok konuşulan “prim tartışmalarının" da başrolünde yer aldı. Bu olaylardan sonra bir süre kadro dışı kalan Arda, Lucescu’nun Milli Takım teknik direktörü olmasıyla kadroya tekrar döndü.

UMURSAMAZ DAVRANIŞLARI TEPKİ ALDI

Milli Takım’ın 2018 Dünya Kupası biletini kaybettiği İzlanda maçında oyundan çıkarken gülümsemesi eleştirildi.

OLAYLAR BARCELONA DÖNEMİNDE DE DEVAM ETTİ

Barcelona'nın antrenman maçında hakem kararını beğenmeyip ayağındaki kramponu hakeme fırlattı. 2016 yılındaki Türkiye – İspanya maçında taraftarlar Türk futbolculara kötü tezahürat edince Arda Turan ironik bir şekilde taraftarları alkışladı. Olaydan sonra İspanyol taraftarların Arda’ya olan protestoları artarak devam etti.

BAŞAKŞEHİR DÖNEMİNDE TARİHİ CEZA ALDI

Sivasspor'la oynanan maçta yardımcı hakeme saldırdığı, orta hakeme hakaret ettiği gerekçesiyle PFDK’ya sevk edildi. Kurul tarafından 10 maçtan men cezası alan Arda Turan tarihe geçti.

BERKAY VE EŞİYLE TARTIŞMA YAŞADI

Arda Turan’ın, Berkay ve eşi Özlem Şahin ile tartıştığı medyaya yansıdı. Tartışma sonrasında Arda Turan'ın ünlü şarkıcının burnunu kırdığı iddia edildi.



