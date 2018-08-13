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Koca Koca Yalanlar oyuncuları kimler, konusu nedir? (Koca Koca Yalanlar ilk bölüm özeti, fragmanları)

DİZİ HABERLERİ  | 13.08.2018 09:20 | Son Güncelleme

Koca Koca Yalanlar ilk bölümü ile bu akşam Kanal D'de başlıyor. Koca Koca Yalanlar dizisinde kocasının kendisini aldattığını farkeden Müjgan, arkadaşları Nilgün ve Canan'dan yardım alarak zor bir savaşa girer. Ahmet ise yıllar sonra kendisini genç ve güzel olan Sude'ye kaptırmıştır. Aşk, sadakat ve evlilik üzerine komedi tarzında yapılan Koca Koca Yalanlar dizisi oyuncuları kimlerdir? Koca Koca Yalanlar konusu nedir? İşte Koca Koca Yalanlar ilk bölüm özeti, fragmanları

Koca Koca Yalanlar oyuncuları kimler, konusu nedir? (Koca Koca Yalanlar ilk bölüm özeti, fragmanları)

Koca Koca Yalanlar dizisi ilk bölümü ile bu akşam Kanal D'de başlıyor. Başrollerinde Hakan Yılmaz, Evrim Alasya, Selen Uçer, Ferdi Sancar, Pelin Öztekin, Rüzgar Aksoy, Tuğçe Karabacak’ın yer aldığı yeni dizi Koca Koca Yalanlar merakla bekleniyor. Koca Koca Yalanlar'da Müjgan, kocası Ahmet'in kendisini aldattığını öğrenince en yakın arkadaşları Canan ve Nilgün'den yardım ister. Şimdi onu zorlu bir mücadele beklemektedir. Ahmet ise gönlünü genç ve güzel kadın oaln Sude'ye kaptırmıştır. İşte Koca Koca Yalanlar fragmanları, genel konusu ve oyuncu kadrosu...

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KOCA KOCA YALANLAR KONUSU

Ahmet ve Müjgan üç çocuklarıyla sakin ve düzenli bir hayat yaşamaktadır. Sosyal hayatları karı koca görüştükleri Nilgün ve Şahin, yakın arkadaşları Canan, Osman ile sınırlıdır. Ta ki mali müşavir olan Ahmet, hesaplarını tuttuğu mağazada çalışan Sude ile karşılaşıncaya kadar. Arkadaşı Şahin’in yüreklendirmesiyle Sude’nin peşine düşer. Müjgan kocasının başka bir kadının peşinden koştuğundan habersiz, mutlu mesut hayatını sürdürürken Ahmet ise gözünü karartmış, Sude ile yeni bir aşka yelken açmak üzeredir.

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Yayın Tarihi : 13 Ağustos Pazartesi / 2018
Yayın Saati : 20.00

KOCA KOCA YALANLAR OYUNCULARI

Yapım : Limon Film
Yapımcı : Hayri Aslan
Yönetmen : Osman Taşcı – Burcu Alptekin
Görüntü Yönetmeni : Erhan Ergün
Senaryo : Gül Abus Semerci
Uygulayıcı Yapımcı : Esi Gülce Kutluata
Müzik : Jingle TV

Oyuncular : Hakan Yılmaz (Ahmet), Evrim Alasya (Müjgan), Selen Uçer (Nilgün), Pelin Öztekin (Canan), Ferdi Sancar (Şahin), Rüzgar Aksoy (Osman), Tuğçe Karabacak (Sude), Sertan Erkaçan (Alp), Sacide Taşener (Hatice), Selen Domaç (Refika), Doğa Zeynep Doğuşlu (Ilgaz), Tolga Ortancıl (Fırat), Elif Dilara Güneş (Pınar), Bartu Mutlu (Umut), Berke Mutlu (Aliş), Müge Bayramoğlu (Ayşe), Beril Özcan (Rüya), Deniz Kılıç (Orhan), Furkan Bay (Emin)

koca-koca-yalanlar-oyunculari

koca-koca-yalanlar-oyunculari

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