Koca Koca Yalanlar oyuncuları kimler, konusu nedir? (Koca Koca Yalanlar ilk bölüm özeti, fragmanları)

Koca Koca Yalanlar dizisi ilk bölümü ile bu akşam Kanal D'de başlıyor. Başrollerinde Hakan Yılmaz, Evrim Alasya, Selen Uçer, Ferdi Sancar, Pelin Öztekin, Rüzgar Aksoy, Tuğçe Karabacak’ın yer aldığı yeni dizi Koca Koca Yalanlar merakla bekleniyor. Koca Koca Yalanlar'da Müjgan, kocası Ahmet'in kendisini aldattığını öğrenince en yakın arkadaşları Canan ve Nilgün'den yardım ister. Şimdi onu zorlu bir mücadele beklemektedir. Ahmet ise gönlünü genç ve güzel kadın oaln Sude'ye kaptırmıştır. İşte Koca Koca Yalanlar fragmanları, genel konusu ve oyuncu kadrosu...

KOCA KOCA YALANLAR KONUSU

Ahmet ve Müjgan üç çocuklarıyla sakin ve düzenli bir hayat yaşamaktadır. Sosyal hayatları karı koca görüştükleri Nilgün ve Şahin, yakın arkadaşları Canan, Osman ile sınırlıdır. Ta ki mali müşavir olan Ahmet, hesaplarını tuttuğu mağazada çalışan Sude ile karşılaşıncaya kadar. Arkadaşı Şahin’in yüreklendirmesiyle Sude’nin peşine düşer. Müjgan kocasının başka bir kadının peşinden koştuğundan habersiz, mutlu mesut hayatını sürdürürken Ahmet ise gözünü karartmış, Sude ile yeni bir aşka yelken açmak üzeredir.