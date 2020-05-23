YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Malatya
  4. Koca’dan bayram mesajı

Koca’dan bayram mesajı

MALATYA HABERLERİ  | 23.05.2020 18:06 | Son Güncelleme

AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca’nın Ramazan Bayramı mesajı yayımlayarak, “Ramazan Bayramı ve sokağa çıkma kısıtlaması süresince, evlerimizde kalarak ülkemizin virüse karşı verdiği mücadeleye zarar verebilecek tutum ve davranışlardan kaçınmamız gerekmektedir” dedi.Koca mesajında, “Evveli rahmet, ortası mağfiret ve sonu cehennem azabından kurtuluş olarak müjdelenen mübarek Ramazan ayını geride bırakmanın hüznü kalbimizde oluşurken; bir yandan da Ramazan Bayramı’na kavuşmanın mutluluğunu yaşamaktayız.

Koca’dan bayram mesajı

AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca’nın Ramazan Bayramı mesajı yayımlayarak, “Ramazan Bayramı ve sokağa çıkma kısıtlaması süresince, evlerimizde kalarak ülkemizin virüse karşı verdiği mücadeleye zarar verebilecek tutum ve davranışlardan kaçınmamız gerekmektedir” dedi.
Koca mesajında, “Evveli rahmet, ortası mağfiret ve sonu cehennem azabından kurtuluş olarak müjdelenen mübarek Ramazan ayını geride bırakmanın hüznü kalbimizde oluşurken; bir yandan da Ramazan Bayramı’na kavuşmanın mutluluğunu yaşamaktayız. İnsanı insan yapan değerlerin çok güçlü olarak yaşandığı birlik, beraberlik ve kardeşliğin simgesi olan bayramlarımız, milletimiz için de son derece önemli ve kutsal bir yere sahiptir.
Bayramlar aile, eş, dost akraba, komşuluk ilişkilerinin geliştiği, karşılıklı sevgi ve saygının perçinlendiği, dargınlıkların unutulduğu, küskünlerin barışıp kardeşçe kucaklaştıkları mana yüklü özel günlerdir. Virüs salgını ve sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle her ne kadar yüz yüze görüşemesek de teknolojinin bize sunduğu iletişim kanalları ile onların yanında olduğumuzu; sevinç ve kederlerini, varsa sıkıntılarını paylaşmaya hazır olduğumuzu hissettirmeliyiz. Bu zor günleri, devletimiz ve milletimizle birlik ve beraberlik içerisinde atlatacağımıza yürekten inanıyorum. Bu nedenle Ramazan Bayramı ve sokağa çıkma kısıtlaması süresince, evlerimizde kalarak ülkemizin virüse karşı verdiği mücadeleye zarar verebilecek tutum ve davranışlardan kaçınmamız gerekmektedir. Bu bayramda nasıl ki annelerimizi, babalarımızı, eşimizi, dostumuzu hatırlayacak isek, aynı şekilde kahraman gazilerimizi, eşsiz fedakarlıklarını daima hissettiğimiz aziz şehitlerimizin ailelerini, çocuklarını da hatırlayarak, onların da yanında olmalıyız. Bu duygu ve düşünceler ile Ramazan Bayramı’nın birlik ve beraberliğimizi güçlendirmesine vesile olması ümidiyle teşkilat mensuplarımızın, Malatyalı hemşehrilerimin ve bütün İslam aleminin Bayramını en içten duygularımla kutluyor, selam ve saygılarımı sunuyorum "ifadelerine yer verdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Görüntüler Türkiye'den! Mağaraya girip yarasayı öptüGörüntüler Türkiye'den! Mağaraya girip yarasayı öptü
Meral Akşener'den depremzedelere ziyaretMeral Akşener'den depremzedelere ziyaret

En Çok Okunan Yerel Haberler

Bandırma caddelerine köpüklü bayram temizliği

Bandırma caddelerine köpüklü bayram temizliği

Erdinç Acar: “Konutta alıcıya gün doğdu”

Erdinç Acar: “Konutta alıcıya gün doğdu”

Kazaya sebep olan sürücü kaçtı

Kazaya sebep olan sürücü kaçtı

İzmir’de 430 bin kişilik iftar sofrası

İzmir’de 430 bin kişilik iftar sofrası

Aydın’da Covid-19 tedavisinde bir ilk

Aydın’da Covid-19 tedavisinde bir ilk

Tırın çarptığı genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

Tırın çarptığı genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

Malatya Namaz Vakitleri 23 Mayıs Cumartesi

İmsak
03:20
Sabah
05:02
Öğle
12:29
İkindi
16:21
Akşam
19:45
Yatsı
21:20

Malatya Nöbetçi Eczaneler23 Mayıs Cumartesi

Ahmet Eken Eczanesi
Merkez
Akgün Eczanesi
Merkez
Dündar Eczanesi
Merkez
Serkan Eczanesi
Merkez
Vali Konağı Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

BtcTurk Yeni Malatyaspor topbaşı yaptı

BtcTurk Yeni Malatyaspor topbaşı yaptı

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yeşilyurt’ta asfalt çalışmaları son sürat

Yeşilyurt’ta asfalt çalışmaları son sürat

Malatya’da 30 dönümlük park büyük oranda tamamlandı

Malatya’da 30 dönümlük park büyük oranda tamamlandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.