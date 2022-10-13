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Kocaeli, 31. Kalite Kongresi'ne ev sahipliği yapacak

13.10.2022 11:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uluslararası Kongre Merkezi'nde 22-23 Kasım'da gerçekleştirilecek kongrede, göç, gıda, enerji ve iklim krizi gibi konular ele alınacak

Kocaeli, 31. Kalite Kongresi'ne ev sahipliği yapacak

KOCAELİ (AA) - Türkiye Kalite Derneğinin (KalDer) bu yıl 31'incisini düzenleyeceği Kalite Kongresi, "Riskin Ötesi: Bilim, Sektör ve Toplumda Adalet" temasıyla 22-23 Kasım tarihlerinde Kocaeli'de gerçekleştirilecek.

Kocaeli Sanayi Odasında düzenlenen basın toplantısında konuşan KalDer Başkanı Yılmaz Bayraktar, gelenekselleşen Kalite Kongresi'ni bu yıl ilk kez İstanbul dışında yapacaklarını söyledi.

Türkiye'nin yönetim alanındaki en büyük kongresinde, oturumlarda değerli uzman konuşmacıların yer alacağını dile getiren Bayraktar, kongrenin temasını Dünya Ekonomik Forumu'nun çıktılarından ve Davos Zirvesi'nden çıkan sonuçları değerlendirerek seçtiklerini anlattı.

Bayraktar, "Temamız bu kez 'Riskin Ötesi: Bilim, Sektör ve Toplumda Adalet'. Adaletten de anlayışımız hukuk değil, hakimler ve savcılar hiç değil. Adaletten; bölüşemediğimiz aş, yeşillik, geleceği anlamamız gerekiyor." diye konuştu.

- "Hem sorunları dinleyeceğiz hem de çözümlerle ilgili önerilerde bulunacağız"

Enerji, göç ve benzeri alanlardaki endişelerin geleceği nasıl şekillendireceğiyle ilgili gelişmeleri ve salgından sonra değişen çalışma alışkanlıklarının hangi alanlara kayacağını tartışacaklarını dile getiren Bayraktar, "İlk kez bu sene hem sorunları dinleyeceğiz hem de çözümlerle ilgili önerilerde bulunacağız. Yine ilk kez, basına kongrenin iki günlük çıktısını özet olarak vereceğiz." ifadelerini kullandı.

Bayraktar, 30 yılda 150 bin katılımcıya ulaştıklarını ve bu katılımcıların orta ve üst düzey yöneticilerden oluştuğunu vurgulayarak, "Bu 150 bin katılımcı, yaklaşık 3 bin konuşmacıyı dinledi 30 yıl içerisinde. Kongrelerimizi de 4 bin kişi ziyaret ediyor ortalama olarak. Ulaştığımız şirketlerin ve kurumların hepsine dokunuyoruz." dedi.

Kongrenin açılış konuşmasını, Sabancı Üniversitesi Finans Kürsüsü Başkanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş'ın yapacağını dile getiren Bayraktar, kapanış oturumunda ise futbol hakemi ve akademisyen Lale Orta'nın, sahada riski yönetmeyle ilgili düşüncelerini paylaşacağını kaydetti.

- "Kongreye ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyuyoruz"

Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu da KalDer'in, mükemmellik kültürünü yaşam biçimine dönüştürüp ülkenin rekabet gücünü artırmayı hedefleyen bir sivil toplum kuruluşu olduğunu söyledi.

KALDER ile iş birliği çalışmalarının, 1999 yılında başlattıkları EFQM ve toplam kalite yönetimi sürecine dayandığını anlatan Zeytinoğlu, kongreye katkı vermeyi sürdüreceklerini belirtti.

Zeytinoğlu, kongrede dünyanın gündemine oturan göç, gıda, enerji ve iklim krizi gibi pek çok konunun ele alınarak çözümler sunulacağını, kongreye il olarak ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını sözlerine ekledi.

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