Kocaeli Büyükşehir Belediyesinde toplu iş sözleşmesi sevinci

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Belde AŞ ile Hak-İş Konfederasyonuna bağlı Hizmet-İş Sendikası arasında 1 Temmuz 2020-31 Aralık 2022 dönemini kapsayan toplu iş sözleşmesi imzalandı. Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binası önünde gerçekleştirilen törende konuşan Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Belde AŞ personelinin salgın döneminde yaptıkları özverili çalışmalarla şehre ve Belediyeye olan bağlılığını bir kez daha kanıtladığını söyledi. Bugün imzalanacak toplu iş sözleşmesiyle geçmişte olduğu gibi bugün de işçi dostu belediye olduklarını tüm Türkiye'ye gösterdiklerini vurgulayan Büyükakın, "Toplu iş sözleşmesinde pandemi şartlarını da göz önüne alarak tüm imkanlarımızı sonuna kadar zorladık ve tamamen işçimizin lehine olan bir anlaşmayla masadan kalktık. Saatlik ücretler, sosyal haklar, yemek yardımları gibi konuların tümünü ele aldığımızda bugün imzalayacağımız toplu iş sözleşmesinin tarihi bir sözleşme olduğunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim." diye konuştu.

Büyükakın, imzalayacakları toplu iş sözleşmesiyle sosyal haklar açısından işçilere çok önemli kazanımlar sağladığına dikkati çekerek işçiler arasında geçmiş yıllarda yaşanan ücret dengesizliklerinin çalışanlar lehine düzeltildiğimi aktardı. "Bu toplu iş sözleşmesiyle Belde AŞ'de en düşük ücretle çalışan 2 bin 500 işçi kardeşimizin ücretlerinde toplamda yüzde 60 oranında artış sağlanmıştır." diyen Büyükakın, "Bu zam oranıyla 1 Ocak itibarıyla çalışanlarımızın en düşük günlük ücreti 157,4 liraya çıkarken evli ve çocuklu bir işçimizin giydirilmiş maaşı net 4 bin 900 lira olacaktır." ifadesini kullandı. Toplu iş sözleşmesinde bayram harçlığının Ramazan Bayramı için 500 lira, Kurban Bayramı için 1000 lira olarak belirlenmesinin içine sinmediğini belirten Büyükakın, Ramazan Bayramı harçlığını 1000 liraya, Kurban Bayramı harçlığını da 1500 liraya çıkardığını söyleyerek işçilere sürpriz yaptı. - "Bugün imzalayacağımız toplu iş sözleşmesi bir numaradır" Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Arslan da Hizmet-İş Sendikası olarak ve diğer sendikaların 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile belediyelerin kadrolu işçisi olarak görev yapan arkadaşları için imzalanmış sözleşmeler içerisinde bugün imzalayacakları toplu iş sözleşmesinin bir numara olduğunu vurguladı.

Arslan, 696 sayılı KHK'nin çıkmasına kadar yaklaşık 10 yıllık sürecin Hak-İş'in taşeron konusunda ortaya koyduğu büyük mücadeleyle geçtiğini söyleyerek, "Buradan bir kez daha altını çizerek teşekkür ediyorum. Türkiye Cumhuriyeti devletinin, yaklaşık 100 yıllık Cumhuriyetimizin en büyük çalışma hayatı reformu 696 sayılı KHK'yle 1 milyona yakın taşeron şirketlerdeki arkadaşımızın kamu işçisi olmasıdır. Bunun mimarı sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve ekibidir." şeklinde konuştu. 696 sayılı KHK çıkmadan önce Türkiye'nin bütün belediyeleri, özel idareleri, bakanlıklar, KİT'ler olmak üzere kamuda çalışan işçi sayısının toplam 180 bin olduğuna dikkati çeken Arslan, "Bunun üzerine 1 milyona yakın kamu işçisini devlete, kamuya kazandırdık. Bu gerçekten büyük bir reform. Bu reformun gereği olarak da yaşadığımız geçiş süreçleri biraz sıkıntılı, sancılı oldu ama bugün görüyorsunuz kadrolu işçilerimizle aramızdaki mesafeyi ciddi şekilde kapatarak geliyoruz." ifadesini kullandı. Kocaeli'nin barış ve kardeşliğine katkı vererek toplu sözleşme imzalamanın büyük başarını olduğunu vurgulayan Arslan, salgın ve benzer sorunlarla boğuştukları bu dönemde, bu toplu iş sözleşmelerinin masa başında ortaya çıkmasının önemine değindi.

Arslan, Uluslararası Çalışma Konferansı ve Uluslararası Sendikalar Konfederasyonunun raporuna göre dünyada bu pandemi döneminde 200 milyon işçinin işini kaybettiğini belirterek, "Bizim için burada çok önemli bir husus da işimizi, aşımızı, iş güvenliğimizi sağlamaktır. O yüzden iş güvencemizi, iş barışımızı ve ücretlerimizin gününde ödenmesini bu sözleşmenin başarısı olarak görüyoruz." dedi. - "Biden'la beraber Türkiye'ye yönelik bir operasyonun ayak seslerini görüyoruz" Türkiye'nin bir sarmalın içerisine çekilmek istendiğine dikkati çeken Arslan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Dün ABD Dışişleri Bakanlığının açıklaması çok enteresandır. Biden'la beraber Türkiye'ye yönelik bir operasyonun ayak seslerini görüyoruz. Boğaziçi Üniversitesinde olup bitenler sıradan işler değildir. O yüzden ülkemizin kardeşliğini, dayanışmasını bozmak için içeriden ve dışarıdan ciddi bir operasyonel hareket başlatıldığını bilmenizi istiyoruz. O yüzden şehrimize, ülkemize, milletimize, devletimize zarar getirecek hiçbir unsura fırsat vermememiz gerekiyor. Biz Hak-İş'in gücünün Türkiye'nin gücü olduğuna inanıyoruz. Hak-İş'in başarısını Türkiye'nin başarısı olarak görüyoruz. O yüzden nasıl ki 12 Eylül darbesine direndik, 28 Şubat postmodern darbesine direndik, 15 Temmuz'daki hainlere karşı direndik bundan sonra da ülkemizin barışına, kardeşliğine ve birliğine yönelik her türlü girişime karşı duracağız ve bu ülkenin bütünlüğüne asla zarar verdirmeyeceğiz."

Arslan, dünyanın ücretleri düşürmeyi tartıştığı bir dönemde, içinde bulunulan bütün zorluklara rağmen burada önemli bir sözleşme imzalandığını vurgulayarak, "Pandemi sürecini dikkate aldığımız zaman oransal olarak da miktar olarak da Türkiye'nin en iyi toplu iş sözleşmesi olduğunu ilan ediyorum." diye konuştu. Konuşmaların ardından Belde AŞ'de çalışan 5 bin 400 personeli ilgilendiren ve 1 Temmuz 2020-31 Aralık 2022 dönemini kapsayan toplu iş sözleşmesi imzalandı.

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