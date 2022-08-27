Kocaeli çevresi için gök gürültülü sağanak uyarısı

Kocaeli çevresinde gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son verilere göre, Kocaeli çevrelerinde beklenen gök gürültülü sağanağın gelecek 2 saatlik periyotta yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Yağış nedeniyle meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.



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