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Kocaeli çevresi için gök gürültülü sağanak uyarısı

27.08.2022 16:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli çevresi için gök gürültülü sağanak uyarısı

Kocaeli çevresinde gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son verilere göre, Kocaeli çevrelerinde beklenen gök gürültülü sağanağın gelecek 2 saatlik periyotta yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Yağış nedeniyle meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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Anahtar Kelimeler:
Kocaeli meteoroloji genel müdürlüğü

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