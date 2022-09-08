Kocaeli fabrikalarında üretilecek E-Transit Custom tanıtıldı

İSTANBUL (AA) - Ford’un ticari müşterilerinin üretkenlikleri ve verimlilikleri artırmayı hedefleyen yeni iş birimi Ford Pro, Ford’un heyecanla beklenen ikinci elektrikli ticari aracı Ford E-Transit Custom’ı tanıttı.

Ford Avrupa tarafından çevrim içi olarak Londra’dan gerçekleştirilen global basın toplantısında, Ford Otosan tarafından Kocaeli Fabrikaları’nda üretilecek, merakla beklenen tam elektrikli ikinci ticari modeli yeni E-Transit Custom’un yeni özellik ve teknolojilerini paylaşıldı.

Ford Motor Company Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Jim Farley, toplantıda yaptığı konuşmada, "Ford Pro ve E-Transit Custom, ticari bir aracın neler yapabileceğini yeniden tanımlıyor ve ticari hayatı yeni bir dijital çağa taşıyor." açıklamasında bulundu.

Farley, "50 yılı aşkın süredir müşterilerimizle yakın ilişkide olup ihtiyaçlarını dinlememiz Transit Custom'ın Avrupa'nın en popüler ticari aracı olmasına en büyük katkıyı sağladı. Yeni E-Transit Custom, yeni dijital çağda da onların tüm ihtiyaçlarını karşılamak üzere yeniden tasarlandı ve geliştirildi." ifadelerini kullandı.

-E-Transit Custom, Ford’un elektrik dönüşümünde stratejik önem taşıyor

Toplantıda verilen bilgilere göre, Avrupa’nın en çok satan ticari aracının tam elektrikli versiyonu olan yeni E-Transit Custom, 1 tonluk araç segmentindeki müşterilere yenilikçi ve verimliliği artıracak yeni çözümler sunmak üzere sıfırdan tasarlandı. Ford Otosan Kocaeli Fabrikaları'nda üretilecek Ford’un Avrupa’ya yönelik tam elektrikli ikinci ticari modeli olan E-Transit Custom, Ford’un elektrik dönüşümünde stratejik önem taşıyor.

Ford’un global araştırma, mühendislik ve yazılım yetkinliklerinin gücünden doğan E-Transit Custom, gelişmiş elektrikli araç teknolojisini Ford Pro’nun dijital yazılım ve hizmet ekosistemiyle birleştirerek işletmelerin sahiplik maliyetini düşürmelerine, daha verimli çalışmalarına ve elektrikli araçlara geçişlerini kolaylaştırmaya yardımcı olmayı amaçlıyor.

-380 kilometreye kadar menzil hedeflenebiliyor

E-Transit Custom’ın sahip olduğu yeni nesil batarya teknolojisiyle 380 kilometreye (km) kadar menzil hedeflenebiliyor ve aracın DC hızlı şarjı ile 125 kW hızlı şarj mümkün oluyor. E-Transit Custom, Ford Pro’nun şarj yönetimi ve optimizasyonu dahil bir dizi uçtan uca çözümle desteklenerek çeşitli müşteri ihtiyaçları için üstün performans sunacak.

E-Transit Custom’ın kullanıcılarına sundukları sadece yenilikçi teknolojilerle da sınırlı değil. E-Transit Custom’ın, 1.100 kilograma kadar yük kapasitesi, 100 milimetre (mm) daha düşük yük zemini ve 2 bin kilogramlık maksimum çekme kapasitesi de müşterilere sağlanan yeni olanaklar arasında yer alıyor. Bağımsız arka süspansiyon ve sınıfının lideri motor gücü de E-Transit Custom’ın müşterilere sunduğu sürüş deneyimini yepyeni boyutlara çıkarıyor.

E-Transit Custom’ın yetenekli yeni EV güç aktarma organı, iş hayatında esnek çözümlere odaklanan ticari araç müşterilerine hizmet etmek için tasarlandı. E-Transit Custom ortaya koyduğu çözümlerle daha önce dizel motordan vazgeçmeyen kullanıcıları, tam elektrikli gücün işletmeleri geleceğe taşıyacak bir çözüm olduğuna ikna edecek özellikleri ile de dikkati çekiyor.

Müşteriler ihtiyaçlarına göre her biri sınıfının lideri 415 Nm tork üreten 100 kW veya 160 kW (135 PS veya 217 PS) motor güçleri arasından seçim yapabiliyor. Motorun doğrudan aracın arkasındaki zemine monte edilmesiyle özel bir alt şasi ihtiyacı ortadan kalkarken 90 derece döndürülerek yerleştirilmesi sayesinde maksimum yük alanı yaratılıyor ve ağırlık azaltılıyor. Güçlü elektrikli aktarma organlarının 2 bin kilograma varan sınıfının en iyisi çekme kapasitesine sahip olması E-Transit Custom’ı segmentinde sunduğu avantajlarla hem diğer elektrikli araçların hem de dizel araçların önüne geçiriyor.

-Ford Pro Şarj ile kolay enerji yönetimi

E-Transit Custom, Ford Pro Şarj ile enerji yönetimini önemseyen, başta tam zamanlı filo yöneticileri ve araçlarını geceleri şarj etmek için depolara erişimi olmayan daha küçük operasyonlara bu alanda da önemli bir fayda yaratıyor. Yeterince zamanı olmayan ve araçlarını evde şarj etmesi gereken sürücüler, Ford Pro’nun uzman danışmanlığından, kolay şarj ünitesi kurulumu ve bakımı, Ford araçlarıyla entegrasyon, şarj planlamayı ve ödemeyi kolaylaştırıyor. E-Transit Custom’ın 11 kW AC üç fazlı entegre şarj cihazı, bataryayı 7,2 saatte tamamen şarj edebiliyor. Dolayısıyla aracın vardiya sonrası gece boyunca şarj olabilmesini sağlıyor. Müşteriler yoğun günlerde FordPass Pro mobil uygulamasından yararlanarak hareket halindeyken anlık şarj durumunu takip edebiliyor.

-Benzersiz müşteri deneyimi yaşatmak için tasarlandı

İnsan odaklı tasarım laboratuvarı D-Ford tarafından yaratılan derin müşteri etkileşimi sayesinde E-Transit Custom her iki amaca her zamankinden daha iyi hizmet ediyor. İsteğe bağlı Mobil Ofis paketinde yenilikçi, eğilebilir bir direksiyon öne çıkıyor. Tabletler ve dizüstü bilgisayarlar için ergonomik bir stant ya da rahatça yazı yazmak ve öğle yemeği molalarında kullanmak için düz bir masaya dönüşebiliyor. Pakette ayrıca daha parlak LED kabin aydınlatması ile belgeler ve cihazlar için güvenli bir saklama alanı da bulunuyor.

-Her iş alanına uygun yüksek teknolojili iç tasarım

E-Transit Custom önceki modele kıyasla daha geniş bir kabin ve daha fazla güvenli saklama alanı sunuyor. Direksiyon sütunundaki vites kolu, elektronik el freni ve yuvarlatılmış kare direksiyon gibi özellikler kabin içinde erişime katkıda bulunuyor. Dar alanlara park eden ve akan trafiğe adım atmak istemeyen sürücülerin diğer kapılardan girip çıkması kolaylaşıyor. Ford ayrıca segmentinde bir ilk olarak ek donanım paneller ve cihazlar için torpido gözünün hacmini ve esnekliğini artırmak amacıyla tavana monte bir hava yastığı tanıtıyor.

Tüm E-Transit Custom modellerinde kullanım kolaylığı için sürücüye bakan açıyla konumlanan 13 inç yatay dokunmatik ekran bulunuyor. Ayrıca Ford’un gelişmiş SYNC 4iletişim ve eğlence sistemi ile süper hızlı bağlantı da sunuluyor. Tüm Transit Custom versiyonları Ford Otosan’ın geçen yıl elektrikli ve bağlantılı yeni nesil ticari araç projelerini hayata geçirmek amacıyla duyurduğu yatırım kapsamında Kocaeli fabrikalarında üretilecek.

-E-Transit Custom’ın üretimine 2023 sonbaharında başlanacak

Ford’un en verimli fabrikalarının başında gelen Kocaeli Fabrikaları, en ileri üretim teknolojilerine sahip üretim hattı ve batarya montaj tesisi ile Ford Otosan’ın ticari araç üretiminde mükemmellik merkezi ve Avrupa’daki Transit üretiminin merkezi olarak konumunu güçlendiriyor. Ford Otosan’ın geçen yıl duyurduğu 2 milyar avroluk yatırımının en önemli adımlarından biri olan E-Transit Custom’ın üretimine 2023 sonbaharında başlanacak. E-Transit Custom, markanın Türkiye’de tam bağlanabilirlik sunacağı ilk elektrikli model olacak.

Kısa bir süre önce Türkiye’deki üretim tesislerinde ve AR-GE merkezinde, 2030’da karbon nötr olma hedeflerini açıklayan Ford Otosan binek araçlarda 2030, hafif ve orta ticari araçlarda 2035, ağır ticari araçlarda ise 2040 itibarıyla sadece sıfır emisyonlu araç satışı hedefliyor. Bu hedefe paralel olarak, E-Transit ve E-Transit Custom’un da Avrupa’daki tek üreticisi olan Ford Otosan, Ford’un elektrifikasyon stratejisinde kritik bir rol oynamaya da devam ediyor. Ford’un Avrupa’da sattığı Transit ailesi araçların yüzde 88’sinin üretimini Kocaeli’de gerçekleştiren Ford Otosan, geçtiğimiz aylarda törenle seri üretim için hattan indirdiği Ford’un ilk tam elektrikli ticari modeli E-Transit’i Kocaeli Fabrikalarında yüzde 100 yenilenebilir elektrik enerjisi kullanarak üretiyor.

