Kocaeli ile İzmir'in teknolojik entegrasyonu için yeni adım atıldı

Bilişim Vadisi Genel Müdürü Serdar İbrahimcioğlu, İzmir'de yaklaşık 180 bin metrekarelik alanın Bilişim Vadisi'nin "İzmir Teknoloji Üssü" ek alanı olmasına ilişkin, "Kocaeli ve İzmir arasında oluşacak teknoloji koridoru, Bilişim Vadisi'nin tecrübe, bilgi ve birikimiyle teknolojide küresel rekabeti artıracak." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2019'da Bilişim Vadisi'nin resmi açılışını gerçekleştirmişti.

Törendeki konuşmasında, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü yanında kurulacak yeni teknoloji geliştirme bölgesini Bilişim Vadisi çatısı altına alacaklarını belirten Erdoğan, "İşte Osmangazi Köprüsü burada. Artık İzmir'e 2,5 saatte ulaşılabiliyor. Bu sayede Kocaeli ile İzmir'i teknolojik açıdan da buluşturuyoruz. Buralarda oluşacak bilgi birikimiyle uluslararası alanda rekabet edebilir bir teknoloji üssü oluşturmanın peşindeyiz." demişti.

Bilişim Vadisi'nden yapılan açıklamaya göre, Kocaeli ile İzmir'in teknolojik entegrasyonu için yeni bir adım atıldı.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile İzmir'de yaklaşık 180 bin metrekarelik alan, Bilişim Vadisi'nin kurumsal yapısıyla birleştirilerek "İzmir Teknoloji Üssü" ek alanı olarak belirlendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bilişim Vadisi Genel Müdürü Serdar İbrahimcioğlu, Bilişim Vadisi'nin Türkiye'nin en büyük teknoloji geliştirme bölgesi olduğuna işaret ederek, "Bu kararla Kocaeli ve İzmir arasında oluşacak teknoloji koridoru, Bilişim Vadisi'nin tecrübe, bilgi ve birikimiyle teknolojide küresel rekabeti artıracak." değerlendirmesinde bulundu.

Bilişim Vadisi'nin gelişen ekosisteminin üniversiteleriyle, enstitüleriyle ve kuracağı altyapılarla sanayinin dijitalleşmesinde ve yazılım endüstrisinin gelişmesinde önemli katkı sunmaya başladığını kaydeden İbrahimcioğlu, "Bu katkı, Bilişim Vadisi İzmir Teknoloji Üssü ile de bütünleşip, güçleniyor ve büyüyor. Böylelikle merkezi olmayan Ar-Ge anlayışıyla duvarsız teknopark kuruyoruz." ifadelerini kullandı.

- Bilişim Vadisi iş birliği ağını İzmir'e taşıyacak

Bilişim Vadisi, geliştirdiği ulusal ve uluslararası iş birliği ağını İzmir Teknoloji Üssü ile İzmir'e taşıyacak. İzmir Teknoloji Üssü, üreteceği yüksek ve faydalı teknolojiyle ulusal ve uluslararası firmalara ev sahipliği yapacak.

Burada kurulacak Ar-Ge ve kuluçka merkeziyle girişimcilere destek verilecek. Sivil teknolojileri odağına alan Bilişim Vadisi, böylece İzmir'de de istihdama ve üretime katkı sağlayacak.



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