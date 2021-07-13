YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Kocaeli ile İzmir'in teknolojik entegrasyonu için yeni adım atıldı

Kocaeli ile İzmir'in teknolojik entegrasyonu için yeni adım atıldı

13.07.2021 10:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Kararı ile İzmir'de yaklaşık 180 bin metrekarelik alan, Bilişim Vadisi'nin kurumsal yapısıyla birleştirilerek "İzmir Teknoloji Üssü" ek alanı olarak belirlendi - Bilişim Vadisi Genel Müdürü Serdar İbrahimcioğlu: - "Bu kararla Kocaeli ve İzmir arasında oluşacak teknoloji koridoru, Bilişim Vadisi'nin tecrübe, bilgi ve birikimiyle teknolojide küresel rekabeti artıracak"

Bilişim Vadisi Genel Müdürü Serdar İbrahimcioğlu, İzmir'de yaklaşık 180 bin metrekarelik alanın Bilişim Vadisi'nin "İzmir Teknoloji Üssü" ek alanı olmasına ilişkin, "Kocaeli ve İzmir arasında oluşacak teknoloji koridoru, Bilişim Vadisi'nin tecrübe, bilgi ve birikimiyle teknolojide küresel rekabeti artıracak." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2019'da Bilişim Vadisi'nin resmi açılışını gerçekleştirmişti.

Törendeki konuşmasında, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü yanında kurulacak yeni teknoloji geliştirme bölgesini Bilişim Vadisi çatısı altına alacaklarını belirten Erdoğan, "İşte Osmangazi Köprüsü burada. Artık İzmir'e 2,5 saatte ulaşılabiliyor. Bu sayede Kocaeli ile İzmir'i teknolojik açıdan da buluşturuyoruz. Buralarda oluşacak bilgi birikimiyle uluslararası alanda rekabet edebilir bir teknoloji üssü oluşturmanın peşindeyiz." demişti.

Bilişim Vadisi'nden yapılan açıklamaya göre, Kocaeli ile İzmir'in teknolojik entegrasyonu için yeni bir adım atıldı.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile İzmir'de yaklaşık 180 bin metrekarelik alan, Bilişim Vadisi'nin kurumsal yapısıyla birleştirilerek "İzmir Teknoloji Üssü" ek alanı olarak belirlendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bilişim Vadisi Genel Müdürü Serdar İbrahimcioğlu, Bilişim Vadisi'nin Türkiye'nin en büyük teknoloji geliştirme bölgesi olduğuna işaret ederek, "Bu kararla Kocaeli ve İzmir arasında oluşacak teknoloji koridoru, Bilişim Vadisi'nin tecrübe, bilgi ve birikimiyle teknolojide küresel rekabeti artıracak." değerlendirmesinde bulundu.

Bilişim Vadisi'nin gelişen ekosisteminin üniversiteleriyle, enstitüleriyle ve kuracağı altyapılarla sanayinin dijitalleşmesinde ve yazılım endüstrisinin gelişmesinde önemli katkı sunmaya başladığını kaydeden İbrahimcioğlu, "Bu katkı, Bilişim Vadisi İzmir Teknoloji Üssü ile de bütünleşip, güçleniyor ve büyüyor. Böylelikle merkezi olmayan Ar-Ge anlayışıyla duvarsız teknopark kuruyoruz." ifadelerini kullandı.

- Bilişim Vadisi iş birliği ağını İzmir'e taşıyacak

Bilişim Vadisi, geliştirdiği ulusal ve uluslararası iş birliği ağını İzmir Teknoloji Üssü ile İzmir'e taşıyacak. İzmir Teknoloji Üssü, üreteceği yüksek ve faydalı teknolojiyle ulusal ve uluslararası firmalara ev sahipliği yapacak.

Burada kurulacak Ar-Ge ve kuluçka merkeziyle girişimcilere destek verilecek. Sivil teknolojileri odağına alan Bilişim Vadisi, böylece İzmir'de de istihdama ve üretime katkı sağlayacak.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ülkede büyük şok! Yıldırım düşmesi sonucu 38 kişi öldüÜlkede büyük şok! Yıldırım düşmesi sonucu 38 kişi öldü
PARTNERGöğsünü kapattığı ilginç kıyafetini görenler gözlerini alamadıGöğsünü kapattığı ilginç kıyafetini görenler gözlerini alamadı
Devlet Çoksesli Korosu, CSO Ana Salon'da a capella konserinde seyirciyle buluşacakDevlet Çoksesli Korosu, CSO Ana Salon'da a capella konserinde seyirciyle buluşacak

Ankara Namaz Vakitleri 13 Temmuz Salı

İmsak
03:33
Sabah
05:24
Öğle
12:59
İkindi
16:56
Akşam
20:25
Yatsı
22:07

Ankara Nöbetçi Eczaneler13 Temmuz Salı

Dilara Eczanesi
Cankaya
Doruk Eczanesi
Cankaya
Ececan Eczanesi
Cankaya
Gökbala Eczanesi
Cankaya
İlaç Eczanesi
Cankaya
İlke Eczanesi
Cankaya
Mutlukent Eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

İzmir'de durdurulan kamyonette 2,3 milyonu aşkın kaçak makaron ele geçirildi

İzmir'de durdurulan kamyonette 2,3 milyonu aşkın kaçak makaron ele geçirildi

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Tunceli'de uçurumdan atlayan 77 koyun telef oldu

Tunceli'de uçurumdan atlayan 77 koyun telef oldu

İzmir'de denizde erkek cesedi bulundu

İzmir'de denizde erkek cesedi bulundu

Gaziantep'te direğe çarpan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti

Gaziantep'te direğe çarpan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.