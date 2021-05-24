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Kocaeli merkezli 3 ildeki operasyonda yakalanan mobil bankacılık dolandırıcılığı şüphelileri adliyede

24.05.2021 10:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli merkezli 3 ildeki operasyonda yakalanan mobil bankacılık dolandırıcılığı şüphelileri adliyede

KOCAELİ (AA) - Kocaeli, İstanbul ve Bursa'da, mobil bankacılık bilgilerini ele geçirdikleri kişileri dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 19 zanlı adliyeye sevk edildi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda yakalanan 19 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından Gebze Adliyesi'ne gönderildi.

Çoğunlukla yaşlıları arayıp kendilerini banka görevlisi olarak tanıtan, mobil bankacılık bilgilerini ele geçirerek haksız kazanç temin eden kişilere yönelik çalışma başlatan ekipler, Kocaeli'nin yanı sıra İstanbul ve Bursa'da gerçekleştirdikleri eş zamanlı operasyonda, 30 kişiden yaklaşık 3 milyon lira haksız kazanç sağladığı belirlenen 19 şüpheliyi gözaltına almıştı.

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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık Kocaeli

Kocaeli Namaz Vakitleri 24 Mayıs Pazartesi

İmsak
03:38
Sabah
05:29
Öğle
13:02
İkindi
16:59
Akşam
20:25
Yatsı
22:08

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler24 Mayıs Pazartesi

Erem Eczanesi
Izmit
Kadıköy Eczanesi
Izmit
Seyhan Eczanesi
Izmit
Yenidoğan Eczanesi
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