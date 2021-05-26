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Kocaeli merkezli FETÖ/PDY operasyonunda yakalanan 7 şüpheli serbest bırakıldı

26.05.2021 17:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli merkezli FETÖ/PDY operasyonunda yakalanan 7 şüpheli serbest bırakıldı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli ve İzmir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanması"na yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheli, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 19 Mayıs'ta yakalanan 7 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgulamalarının ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan zanlılar, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak adli kontrol şartıyla salıverildi.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY'nin TSK'deki yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik soruşturma kapsamında 7 zanlı hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Kocaeli ve İzmir'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 2 muvazzaf jandarma astsubay, görevden geçici uzaklaştırılan teğmen ile 4 eski askeri okul öğrencisi gözaltına alınmıştı.

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