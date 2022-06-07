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Kocaeli merkezli tefecilik operasyonunda 11 şüpheli yakalandı

07.06.2022 21:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli merkezli tefecilik operasyonunda 11 şüpheli yakalandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda tefecilik yaptıkları iddia edilen 11 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Gebze'de tefecilik yaptıkları yönünde haklarında bilgiler elde edilen kişilerin yakalanmasına yönelik Kocaeli, İstanbul ve Bolu'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikamet ve iş yerlerinde çok sayıda senet ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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