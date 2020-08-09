Kocaeli Üniversitesi Sağlık Tesisleri ve Araştırma Merkezleri açıldı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü, üniversite bünyesinde hizmete giren 4 sağlık tesisinin yalnızca tedavi değil, eğitim ve araştırma alanında da ülkeye önemli katkı sunacağını bildirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı, Kocaeli Üniversitesinin Umuttepe Yerleşkesi'ndeki Sağlık Tesisleri ve Araştırma Merkezleri açılış töreninde konuşan Hülagü, sağlık tesisleri ve araştırma laboratuvarlarının ülkenin tıp faaliyetleri alanında geldiği noktayı gösterdiğini söyledi. Toplam maliyeti 160 milyon lirayı aşan 4 tesisin her birinin kendi alanında en yüksek kalitede hizmet vermeyi hedefleyerek tasarlandığını anlatan Hülagü, projelerin yalnızca tedavi değil eğitim ve araştırma alanında da ülkeye önemli katkı sunacağına inandığını kaydetti. Hülagü, Poliklinik ve Tıbbi Eğitim Merkezi'nin yaklaşık 80 milyon liraya ulaşan inşaat ve tefrişat maliyetiyle 30 bin metrekareye yakın kapalı alanda, günlük yaklaşık 4 bin hastaya poliklinik hizmeti verebileceğini dile getirdi.

- "Kemoterapi ilaçları el değmeden hazırlanıyor" Hülagü, hayırsever Aracı ailesinin 50 milyon lira üzerinde bedelle hayata geçirilerek, üniversiteye bağış olarak hibe edilen Semahat Aracı Onkoloji Hastanesi ve Palyatif Bakım Merkezi'nde kanser hastalarının kemoterapi ilaçlarının otomasyon sistemlerle el değmeden hazırlandığını ve 45 kemoterapi kabininde günlük 110 hastaya tedavisi verildiği bilgisini paylaştı. Hizmete giren Deneysel Tıp Araştırma ve Uygulama Birimi'nin, gelecekte yapılacak ilaç, ameliyat ve benzeri uygulamaların hayvan deneylerinin gerçekleştirilebilmesi amacıyla hayata geçirildiğinden bahseden Hülagü, şöyle devam etti: "2 bin 300 metrekare alanda inşa edilen tesisimiz günümüz değerleriyle yaklaşık 10 milyon liraya mal edilmiş içerisine de yaklaşık 10 milyon liralık malzeme alımı yapılmıştır. Bu birimde gerekli izinler çıkarılarak en kısa sürede büyükbaş hayvanlar üzerinde deneyler uygulanmaya başlanacak ve aşı, ilaç çalışmaları gibi önemli alanlarda ilerlemeler sağlanacaktır."

Bugünkü reel değerlerle yaklaşık 30 milyon liraya mal olan Sağlık Bilimleri Araştırma Merkezleri Binası içerisinde, Tıbbi Genetik ve Moleküler Biyoloji Araştırma Merkezi ve PCR Laboratuvarı, Proteomiks Laboratuvarı ve Klonlama Laboratuvarı, Kök Hücre Merkezi bulunduğunu aktaran Hülagü, "Pandemi süresince gerekli olan Kovid-19 testlerinin gerçekleşmesinde büyük rol oynayan merkezimiz, hayata geçirilecek olan geliştirmelerle aşı ve tedavi çalışmalarında aktif olarak rol oynayacaktır." dedi. - "Cumhurbaşkanı Erdoğan önderliğinde sağlık sektörü çok iyi bir noktaya geldi" Hayırsever iş insanı Vefa İbrahim Aracı da 4 kardeşiyle Kırım göçmeni olan babası Şükrü ve annesi Semahat Aracı'nın amel defterlerinin kapanmaması için ebeveynleri gibi hayır işleri yapmaya devam ettiklerini söyledi. Aracı, anne ve babalarının isimlerini yaşatma fırsatı tanındığı için Cumhurbaşkanı Erdoğan nezdinde Türkiye Cumhuriyeti devletine müteşekkir olduklarını belirterek şöyle konuştu: "Özellikle Kırım'ın Ruslar tarafından idare edilmeye başlamasından sonra sağlık problemleri olan soydaşlarımız vardı. Bunlar evlerini dahi satıp sağlık problemlerine çare arıyorlardı. Elimizden geldiği kadarıyla bu ailelerimizi Türkiye'ye getirdik. Daha sonra devreye bakanlıklar girdi. O zaman öğrendik ki Türkiye Cumhuriyeti yurt dışında yaşayan soydaşlarını yalnız bırakmıyor. Türkiye'ye getirip onları tedavi ediyor."