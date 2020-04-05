YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Kocaeli Üniversitesinde "immün plazma" elde edilmesine yönelik faaliyetler yürütülebilecek

Kocaeli Üniversitesinde "immün plazma" elde edilmesine yönelik faaliyetler yürütülebilecek

KOCAELİ HABERLERİ  | 05.04.2020 20:28 | Son Güncelleme

Rektör Prof. Dr. Sadettin Hülagü: - "Sağlık Bakanlığının onayı sonrası laboratuvarlarımızda Kovid-19 geçirip iyileşmiş hastaların serumlarından elde edilecek antikorları tespit edip ayırarak hastaların tedavisinde kullanmaya başlayacağız"

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü, Sağlık Bakanlığının onay vermesinin ardından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisinde kullanılacağı duyurulan "immün plazma" elde edilmesine yönelik faaliyetler yürütmeye başlayacaklarını bildirdi.

Sağlık Bakanlığının koordinasyonunda, Türk Kızılayın yürütücülüğünde, küresel bir sağlık sorunu haline gelen Kovid-19 tedavisinde kullanılacağı duyurulan "immün plazma" Sağlık Bakanlığının onay vermesinin ardından devreye alınacak.

Yarın verilmesi beklenen onayın ardından iyileşen hastalardan alınan kanlar antikorlarına ayrıldıktan sonra İl Sağlık Müdürlüğüne verilecek ve öncelikle entübe olan hastalarda kullanılacak.

Tedaviyle Kovid-19 tanısı konulan, tedavi sürecinin ardından iyileşen hastalardan alınan ve Türk Kızılay tarafından toplanan kan plazmalarının ağır durumdaki vakaların tedavisinde kullanılması amaçlanıyor. Bu sayede kan plazması ile kritik durumdaki hastaların tedavi edilmesi hedefleniyor.

Plazmada yer alan "immünglobulin" denilen antikorlar, yoğun bakıma alınmış, solunum sıkıntısına girmiş, durumu kötüye giden ve riski yükselmiş hastaları tedavi edici özellik taşıyor.

Prof. Dr. Hülagü, konuya ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "6 Nisan Pazartesi günü, Sağlık Bakanlığının onayı sonrası laboratuvarlarımızda Kovid-19 geçirip iyileşmiş hastaların serumlarından elde edilecek antikorları tespit edip ayırarak hastaların tedavisinde kullanmaya başlayacağız. Emeği geçen tüm ekibimize içtenlikle teşekkür ederim." ifadesini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Günün en acı karesi! Günün en acı karesi!
KO-MEK’ten 15 Temmuz etkinliklerine anlamlı katkıKO-MEK’ten 15 Temmuz etkinliklerine anlamlı katkı
Anahtar Kelimeler:
immün plazma Kocaeli Üniversitesi koronavirüs

En Çok Okunan Yerel Haberler

Tepebaşı Belediyesi gel-al ve sipariş yöntemi ile hizmet veren işletmeleri duyurdu

Tepebaşı Belediyesi gel-al ve sipariş yöntemi ile hizmet veren işletmeleri duyurdu

Tokatlı muhtar köyün girişine "Yabancıların girmesi yasaktır" yazısı astı

Tokatlı muhtar köyün girişine "Yabancıların girmesi yasaktır" yazısı astı

Munzur Çayı'nda akıntıda kaybolan Uzman Çavuş Güneş'i arama çalışmaları sürüyor

Munzur Çayı'nda akıntıda kaybolan Uzman Çavuş Güneş'i arama çalışmaları sürüyor

Down sendromlu Hilal, evinde antrenman yapıyor

Down sendromlu Hilal, evinde antrenman yapıyor

Mersin'de bir kişi kayınpederini başından bıçaklayarak öldürdü

Mersin'de bir kişi kayınpederini başından bıçaklayarak öldürdü

Sosyal mesafe ihlallerine para cezası uygulandı

Sosyal mesafe ihlallerine para cezası uygulandı

Kocaeli Namaz Vakitleri 5 Nisan Pazar

İmsak
05:02
Sabah
06:30
Öğle
13:08
İkindi
16:44
Akşam
19:36
Yatsı
20:58

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler 5 Nisan Pazar

Şifa Eczanesi
Darica
Eriş Eczanesi
Izmit
Demet Eczanesi
Korfez
Deniz Eczanesi
Golcuk
Şirintepe Eczanesi
Izmit
İskele Eczanesi
Dilovasi
Yeşilova Eczanesi
Izmit
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

İzmit’te 3 ay boyunca pazarcı esnafından tezgah kirası alınmayacak

İzmit’te 3 ay boyunca pazarcı esnafından tezgah kirası alınmayacak

Başkan Söğüt yeni müdürü ağırladı

Başkan Söğüt yeni müdürü ağırladı

Nurullah Genç, “Çocuklarınıza ateş ve toprak medeniyetini kodlayın”

Nurullah Genç, “Çocuklarınıza ateş ve toprak medeniyetini kodlayın”

Kaldırımda Yürürken Ticari Araç Çarpan Kadın Yaralandı

Kaldırımda Yürürken Ticari Araç Çarpan Kadın Yaralandı

Geleceğin Yıldızları Körfez Futbol Akademisinden Yetişecek

Geleceğin Yıldızları Körfez Futbol Akademisinden Yetişecek

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.