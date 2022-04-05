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Kocaeli Valisi Yavuz, AA'nın 102'nci kuruluş yıl dönümünü kutladı

05.04.2022 10:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli Valisi Yavuz, AA'nın 102'nci kuruluş yıl dönümünü kutladı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Anadolu Ajansının (AA) 102'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Vali Yavuz, mesajında, Milli Mücadele döneminde elindeki kısıtlı imkanlara rağmen millete önemli hizmetlerde bulunan, cumhuriyetin kuruluş süresince etkin rol üstlenen ve ülkenin gelişmesine tanıklık eden, köklü bir kuruluş olan AA'nın 102'nci yıl dönümünü kutladı.

AA'nın farklı dillerdeki yayınları başta olmak üzere gerçekleştirdiği atılımların, yaygın haberleşme ağı ve sahip olduğu teknolojik imkanlarla hizmet etkinliğini sürekli artırmasının memnuniyet verici olduğunu kaydeden Yavuz, "AA, doğru, tarafsız ve hızlı habercilik anlayışıyla hizmetlerini sürdürmesinin yanı sıra güvenilir haber kaynağı olma başarısını da göstermesi, ülkemizde gazeteciliğin ve haberciliğin gelişmesinde önemli bir rol oynamıştır. Bu yayın çizgisi ve anlayışınızla gelişen ve güçlenen ülkemizle birlikte nice yıllar diler, tüm ajans çalışanlarını kutlar, başarılarınız devamını dilerim." ifadelerini kullandı.

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