Kocaeli Valisi Yavuz'dan "bayramı uzaktan kutlama" çağrısı:

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Kovid-19 tedbirlerine uyularak, Ramazan Bayramı tebriklerinin iletişim araçlarıyla yapılması çağrısında bulundu.

Fevziye Camisi'nde bayram namazını kılan Vali Yavuz, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türk milletinin ve İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Yavuz, İslam coğrafyasında kan ve gözyaşının akmaya devam ettiğini belirterek, "Maalesef Osmanlı yıkıldıktan sonra bu coğrafyada kan ve gözyaşı hiç eksik olmadı. Bir zulüm, bir işkence... Elbette Müslümanların artık diriliş, kıyam, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygusu içinde bir araya gelmesi gerekiyor. Aksi takdirde de bu zulmün biteceğine dair bir ışık maalesef gözükmüyor." diye konuştu.

Vali Yavuz, İsrail'in Mescid-i Aksa ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik saldırılarının bir an önce son bulmasını diledi.

- "Gönülden Gönüle projesi kapsamında 4 bin 200'e yakın hane ziyaret edildi"

Kocaeli'de ramazanda dayanışma örneği gösterildiğine işaret eden Yavuz, şunları kaydetti:

"Valiliğimizin koordinasyonunda belediyelerimiz, iş dünyamız, OSB'lerimiz, limanlarımız, bu şehirde ihtiyacı olan kesimlere yönelik devletin imkanlarının dışında özel sektörün de katkısıyla ciddi bir yardım faaliyeti yürüttük. Kaymakamlarımız kapı kapı gezdi. Gönülden Gönüle projesi kapsamında 4 bin 200'e yakın hane ziyareti gerçekleştirdi. Bu hanelerde pek çok kardeşimizin ihtiyacı temin edildi, devletin ilgi, sevgi ve desteğine ihtiyacı olan tüm kesimlere ulaşılmış oldu."