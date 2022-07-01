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Kocaeli ve çevre illerde yakalanan 272 düzensiz göçmen ülkelerine gönderildi

01.07.2022 18:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli ve çevre illerde yakalanan 272 düzensiz göçmen ülkelerine gönderildi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli ve çevre illerde, düzensiz göçmenlere yönelik operasyonlarda yakalanan 272 yabancı uyruklu, sınır dışı edildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte düzensiz göçle mücadele çalışmaları sürdü.

Kocaeli ve çevre illerde yakalanarak İl Göç İdaresi Müdürlüğü Gündoğdu Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilen 272 düzensiz göçmenin işlemleri tamamlandı.

Yabancı uyruklular, bugün sınır dışı edilerek Cengiz Topel Havalimanı'ndan ülkelerine gönderildi.

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