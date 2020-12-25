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Kocaeli ve Yalova'da telefonda dolandırıcılık yapan şüpheli yakalandı

KOCAELİ HABERLERİ  | 25.12.2020 14:07 | Son Güncelleme

Kocaeli ve Yalova'da telefonda dolandırıcılık yapan şüpheli yakalandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli ve Yalova'da telefonda kendisini savcı ve polis olarak tanıttığı kişileri, toplam 925 bin lira dolandırdığı iddia edilen zanlı İstanbul'da gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, şüpheli F.S, 14 Aralık'ta telefonla ulaştığı Karamürsel ilçesindeki 75 yaşındaki kişiye kendisini savcı veya polis olarak tanıttı. Zanlı, adının suç örgütüne karıştığını belirttiği bu kişiden para istedi.

Evindeki 425 bin lirayı alan kişi, belirlenen yerde şüpheliyle buluşarak parayı teslim etti.

Daha sonra dolandırıldığını anlayan kişinin şikayette bulunması üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.

Ekipler, teknik ve fiziki takip sonucu şüpheli F.S'yi düzenlenen operasyonla İstanbul'da yakaladı.

Kocaeli'ye getirilen şüphelinin, daha önce Yalova'da da bir kişiyi aynı yöntemle dolandırarak 500 bin lirasını aldığı saptandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan F.S, adliyeye sevk edildi.

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