Kocaeli'de 1 milyon 150 bin makaron ele geçirildi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de 1 milyon 150 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar neticesinde iki kişinin araçla kente yüklü miktarda kaçak sigara ve makaron getirerek piyasaya süreceği yönünde alınan bilgi üzerine harekete geçti.

Operasyonda 115 koli içinde 1 milyon 150 bin makaron​​​​​​​ ele geçirildi.



