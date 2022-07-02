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Kocaeli'de 1 milyon 150 bin makaron ele geçirildi

02.07.2022 03:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de 1 milyon 150 bin makaron ele geçirildi

Kocaeli'de 1 milyon 150 bin makaron ele geçirildi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de 1 milyon 150 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar neticesinde iki kişinin araçla kente yüklü miktarda kaçak sigara ve makaron getirerek piyasaya süreceği yönünde alınan bilgi üzerine harekete geçti.

Operasyonda 115 koli içinde 1 milyon 150 bin makaron​​​​​​​ ele geçirildi.

Kocaeli'de 1 milyon 150 bin makaron ele geçirildi

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Anahtar Kelimeler:
jandarma makaron

Kocaeli Namaz Vakitleri 2 Temmuz Cumartesi

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Sabah
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Öğle
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İkindi
17:08
Akşam
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Yatsı
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Kocaeli ECZANELER
Kocaeli ATM’LER

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