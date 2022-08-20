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Kocaeli'de 117 düzensiz göçmen sınır dışı edildi

20.08.2022 11:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de 117 düzensiz göçmen sınır dışı edildi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de, yurda yasa dışı yollardan giren 117 yabancı uyruklu ülkelerine gönderildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte düzensiz göçle mücadele çalışmaları devam ediyor.

Kocaeli ve bölge illerde güvenlik güçlerince yakalanarak İl Göç İdaresi Müdürlüğü Gündoğdu Geri Gönderme Merkezine teslim edilen 117 düzensiz göçmenin işlemleri tamamlandı.

Yabancı uyruklular, sınır dışı edilerek ülkelerine gönderildi.

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