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Kocaeli'de 12 ton sahte toz deterjan ele geçirildi

28.07.2021 20:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de 12 ton sahte toz deterjan ele geçirildi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de 12 ton sahte toz deterjana el konuldu.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince taklit ürünlerle mücadele çalışmaları kapsamında, İzmit ilçesinde bir depoda, bazı toz deterjan markalarının taklitlerinin bulunduğu tespit edildi.

Depoda yapılan aramada, bazı markalarının ambalajlarıyla paketlenmiş 12 ton taklit toz deterjan ile boş deterjan ambalajları ele geçirildi.

İstanbul'dan tedarik ettikleri toz deterjanı, taklit ambalajlarla paketleyerek piyasaya sürecekleri iddiasıyla 2 kişi hakkında 6769 Sınai Mülkiyet Kanununa Muhalefet suçu kapsamında adli işlem başlatıldı.

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