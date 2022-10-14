YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Kocaeli'de 17 düzensiz göçmen sınır dışı edildi

Kocaeli'de 17 düzensiz göçmen sınır dışı edildi

14.10.2022 21:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de 17 düzensiz göçmen sınır dışı edildi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de, yurda yasa dışı yollardan giren 17 yabancı uyruklu ülkelerine gönderildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, bölge illeri ve Kocaeli'de güvenlik güçlerince yakalanarak İl Göç İdaresi Gündoğdu Geri Gönderme Merkezine teslim edilen 17 düzensiz göçmenin işlemleri tamamlandı.

Yabancı uyruklular, sınır dışı edildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, hastanede tedavi gören kardeşini ziyaret ettiCHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, hastanede tedavi gören kardeşini ziyaret etti
Medipol Başakşehir-RFSMedipol Başakşehir-RFS
GÜNCELLEME - Beylikdüzü'nde komşusunu öldürüp kızını da yaralayan şüpheli tutuklandıGÜNCELLEME - Beylikdüzü'nde komşusunu öldürüp kızını da yaralayan şüpheli tutuklandı

Kocaeli Namaz Vakitleri 14 Ekim Cuma

İmsak
05:39
Sabah
07:03
Öğle
12:51
İkindi
15:57
Akşam
18:30
Yatsı
19:49
Kocaeli ECZANELER
Kocaeli ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kopya düzeneğini gören şaştı kaldı! Hocası bile tebrik etti

Kopya düzeneğini gören şaştı kaldı! Hocası bile tebrik etti

Pazardan evinize zehir taşıyorsunuz: Ölüm saçıyor

Pazardan evinize zehir taşıyorsunuz: Ölüm saçıyor

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Dünyaca ünlü tabloya domates çorbalı saldırı! Bir anda oldu

Dünyaca ünlü tabloya domates çorbalı saldırı! Bir anda oldu

Doktorun korkunç hatası onu bu hale getirdi! Ölümle karşı karşıya

Doktorun korkunç hatası onu bu hale getirdi! Ölümle karşı karşıya

Şarj sorununu kökten çözüyor! İkisi bir arada özelliğiyle çok seviliyor...

Şarj sorununu kökten çözüyor! İkisi bir arada özelliğiyle çok seviliyor...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.