Kocaeli'de 17 düzensiz göçmen sınır dışı edildi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de, yurda yasa dışı yollardan giren 17 yabancı uyruklu ülkelerine gönderildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, bölge illeri ve Kocaeli'de güvenlik güçlerince yakalanarak İl Göç İdaresi Gündoğdu Geri Gönderme Merkezine teslim edilen 17 düzensiz göçmenin işlemleri tamamlandı.

Yabancı uyruklular, sınır dışı edildi.



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