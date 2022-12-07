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Kocaeli'de 1,8 milyar liralık yatırım "tamamlama vizesi" aldı

07.12.2022 11:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca ocak-eylül döneminde Kocaeli'deki 1 milyar 790 milyon 416 bin lira tutarındaki yatırımlara "tamamlama vizesi" verildi.

Bakanlık verilerine göre, yılın 9 ayında kentte 73 proje "tamamlama vizesi" (Yatırım teşvik belgesi alınarak yapılmış yatırımın tamamlandığına dair verilen onay)​​​​​​​ almaya hak kazandı.

Sabit yatırım tutarı 1 milyar 790 milyon 416 bin lirayı bulan projelerle 3 bin 499 kişi istihdam edildi.

Kentte işletmeye geçen teşvikli yatırımların 23'ünü "komple yeni" kategorisindeki projeler oluşturdu. Tamamlanan projeler ağırlıklı olarak imalat sanayisi yatırımlarından oluşurken, eğitim, sağlık ve lojistik sektörlerinde de çeşitli yatırımlar hayata geçirildi.

Teşviklendirilen yatırım projeleri, devletin sağladığı sigorta primi işveren hissesi, yüzde 80'e varan vergi indirimi, faiz yardımı, gümrük vergisi muafiyeti, KDV istisnası gibi desteklerden faydalandı.

LİMAN HİZMETLERİNDE 330 MİLYON LİRALIK YATIRIM

Yatırım tutarının büyüklüğü bakımından ilk sırayı 330 milyon lirayla bir liman işletmesi tarafından gerçekleştirilen tevsi (genişletme) projesi aldı. Yatırımın tamamlanmasıyla 50 kişilik ilave istihdam oluştu.

Doğal gaz dağıtım firmasınca gaz üretim ve dağıtımına yönelik 140 milyon lira tutarlı proje ikinci sırada yer aldı. Bu yatırımla 5 kişiye iş imkanı sağlandı.

Elektromekanik sektöründe faaliyet gösteren firma, aldığı "tamamlama vizesi"yle bu dönemde kentteki en büyük üçüncü yatırımı gerçekleştirdi. Elektronik valf ve elektron tüplerin imalatına yönelik 107 milyon liralık proje aynı zamanda en fazla istihdam sağlayan yatırım oldu. Fabrikanın faaliyete geçmesiyle 350 kişi iş sahibi oldu.

İstihdam büyüklüğü bakımından ikinci sırayı Gebze'de otomotiv süspansiyon sistemleri üreten firma aldı. Yatırım maliyeti yaklaşık 35 milyon lira olan projeyle 235 kişi istihdam edildi.

EN HIZLI TAMAMLANAN YATIRIM

Çinli teknoloji şirketi tarafından Gebze'de kurulan akıllı cep telefonu üretim tesisi de dikkati çeken teşvikli yatırımlardan biri oldu. Yıllık 1 milyon adedin üzerinde akıllı cep telefonu üretim kapasitesine sahip firma 235 kişiyi işe aldı.

Ayrıca, bu proje ocak-eylül döneminde "tamamlama vizesi" verilenler arasında en hızlı bitirilen yatırım oldu. Yatırım teşvik belgesi Şubat 2021'de imzalanan firma, Eylül 2022'de "yatırım tamamlama vizesi"ni aldı.

Kocaeli'de yılın 9 aylık döneminde "tamamlama vizesi" alan projelerin aylara göre dağılımı, toplam yatırım tutarı ve gerçekleşen istihdam sayıları şöyle:

Belge AdediYatırım Tutarı (Bin TL)İstihdamOcak464.058241Şubat8357.104295Mart8217.155460Nisan12249.754504Mayıs474.369316Haziran13267.405797Temmuz6265.767259Ağustos5123.022149Eylül13171.782478Toplam731.790.4163499

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Kocaeli yatırım teşvik

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