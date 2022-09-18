Kocaeli'de 2 kilo 120 gram metamfetamin ele geçirildi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, 2 kilo 120 gram metamfetamin ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu madde ticaretinin engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 2 şüphelinin ikametlerinde yapılan aramada, 2 kilo 120 gram metamfetamin, 1 tabanca, 13 tabanca fişeği, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 137 bin 665 lira, 100 avro ve 8 dolar ele geçirildi.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz