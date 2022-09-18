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Kocaeli'de 2 kilo 120 gram metamfetamin ele geçirildi

18.09.2022 20:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de 2 kilo 120 gram metamfetamin ele geçirildi

Kocaeli'de 2 kilo 120 gram metamfetamin ele geçirildi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, 2 kilo 120 gram metamfetamin ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu madde ticaretinin engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 2 şüphelinin ikametlerinde yapılan aramada, 2 kilo 120 gram metamfetamin, 1 tabanca, 13 tabanca fişeği, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 137 bin 665 lira, 100 avro ve 8 dolar ele geçirildi.

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Anahtar Kelimeler:
uyuşturucu operasyonu

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