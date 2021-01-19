YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Kocaeli'de 2 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasında

Kocaeli'de 2 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasında

19.01.2021 19:35 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de 2 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasında

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 2 kişinin yaralandığı trafik kazası iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, Beylikbağı Mahallesi'nde Zeki Can A. yönetimindeki 34 CVU 331 plakalı hafif ticari araç, Gebze istikametine seyir halindeki Hüseyin Kayhantürk yönetimindeki 28 NK 535 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü ile eşi Emine Kayhantürk yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, hafif ticari araçla otomobilin çarpışması yer alıyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kaybolan çocuk kar mağarası yaparak hayatta kaldı Kaybolan çocuk kar mağarası yaparak hayatta kaldı
Faciadan dönüldü! Halı, evi küle çeviriyorduFaciadan dönüldü! Halı, evi küle çeviriyordu

Kocaeli Namaz Vakitleri 19 Ocak Salı

İmsak
06:44
Sabah
08:13
Öğle
13:16
İkindi
15:46
Akşam
18:08
Yatsı
19:32

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler19 Ocak Salı

İrem Eczanesi
Izmit
Aile Eczanesi
Izmit
Gümüş Eczanesi
Izmit
Hale Eczanesi
Izmit
Egemen Eczanesi
Korfez
Merkez Eczanesi
Basiskele
Güzeltepe Eczanesi
Cayirova
Tümünü Göster
Kocaeli ECZANELER
Kocaeli ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Cezaevi firarisi narkotik polisine yakalandı

Cezaevi firarisi narkotik polisine yakalandı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Samsunspor Başkanı Yıldırım ile taraftar arasında polemik

Samsunspor Başkanı Yıldırım ile taraftar arasında polemik

Beyaza bürünen üniversite kampüsünde kartpostallık görüntüler

Beyaza bürünen üniversite kampüsünde kartpostallık görüntüler

Trabzonspor, İttifak Holding Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Trabzonspor, İttifak Holding Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Diğer Haberler

İzmit Belediyesinden 3 sokak köpeğinin zehirlenerek öldürülmesine ilişkin açıklama:

İzmit Belediyesinden 3 sokak köpeğinin zehirlenerek öldürülmesine ilişkin açıklama:

Körfez Belediyesi’nden online deneme sınavı

Körfez Belediyesi’nden online deneme sınavı

Eline küreği aldı, vatandaşın kapısını temizledi

Eline küreği aldı, vatandaşın kapısını temizledi

Kartepe'de ters dönmüş aracının içinde ölü bulunan doktor için cenaze töreni

Kartepe'de ters dönmüş aracının içinde ölü bulunan doktor için cenaze töreni

Kartepe'de ters dönmüş aracının içinde ölü bulunan doktor için cenaze töreni

Kartepe'de ters dönmüş aracının içinde ölü bulunan doktor için cenaze töreni

Nenehatun’da Saibe Hatun Camii temeli atıldı

Nenehatun’da Saibe Hatun Camii temeli atıldı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.