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Kocaeli'de 2 ton 234 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi

14.10.2022 21:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de 2 ton 234 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi

Kocaeli'de 2 ton 234 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde durdurulan bir araçta 2 ton 234 kilogram kaçak nargile tütünü bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kaçakçılığın men ve takibine yönelik çalışmalar kapsamında Çayırova'da durdurulan bir araç arandı.

İncelemeler sonucu 81 koli içerisinde 1 kilogramlık şeffaf poşetler halinde 1 ton 620 kilogram, 32 koli içerisinde 768 plastik metal kutu halinde 192 kilogram, 10 koli içerisinde 500 gramlık beyaz renkli poşetler halinde 200 kilogram, 22 koli içerisinde 50 gramlık paketler halinde toplam 2 bin 640 pakette 132 kilogram, 9 koli içerisinde 200 gramlık şeffaf poşetler halinde 90 kilogram olmak üzere toplam 5 bin 878 paket içerisinde 2 ton 234 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi.

Olayla ilgili 1 şüpheli hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında işlem yapıldı.

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Çayırova kaçakçılık nargile tütünü

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