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Kocaeli'de 22 düzensiz göçmen yakalandı

12.09.2022 10:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de uygulamalar sırasında durdurulan 4 araçta 22 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, göçmen kaçakçılığının men ve takibine yönelik çalışmalar kapsamında 10-11 Eylül'de uygulama gerçekleştirildi.

Uygulamalar sırasında durdurulan 4 araçta 22 düzensiz göçmen yakalandı.

Yabancı uyruklular, İl Göç İdaresine teslim edildi, 4 sürücü gözaltına alındı.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla salıverildi.

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Kocaeli göçmen kaçakçılığı

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