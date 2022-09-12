Kocaeli'de 22 düzensiz göçmen yakalandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de uygulamalar sırasında durdurulan 4 araçta 22 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, göçmen kaçakçılığının men ve takibine yönelik çalışmalar kapsamında 10-11 Eylül'de uygulama gerçekleştirildi.

Uygulamalar sırasında durdurulan 4 araçta 22 düzensiz göçmen yakalandı.

Yabancı uyruklular, İl Göç İdaresine teslim edildi, 4 sürücü gözaltına alındı.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla salıverildi.



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