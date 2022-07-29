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Kocaeli'de 230 bin makaron ele geçirildi

29.07.2022 16:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de 230 bin makaron ele geçirildi

Kocaeli'de 230 bin makaron ele geçirildi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de düzenlenen operasyonda, 230 bin makarona (filtreli sigara kağıdı) el konuldu.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılığın men ve takibine yönelik çalışmalar neticesinde İzmit ilçesinde bir iş yeri ile depoya operasyon düzenlendi.

Aramada, 119 bin TAPDK bandrolü olmayan gümrük kaçağı makaron, 111 bin içi kıyılmış tütünle doldurulmuş makaron, 46 paket TAPDK bandrolü olmayan nargile tütünü ile 10 elektronik sigara likidi ele geçirildi.

Gözaltına alınan bir şüpheli hakkında "5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan adli işlem yapıldı.

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Kocaeli makaron operasyon

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